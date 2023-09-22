Jonatan Christie Bicara Perbedaan Peta Persaingan Tunggal Putra di Asian Games 2018 dan 2023

JAKARTA - Jonatan Christie bicara soal perbedaan peta persaingan di tunggal putra pada Asian Games 2018 dengan 2023. Menurutnya, perebutan medali akan lebih ketat pada Asian Games ke-19.

Ya, Jonatan menjadi salah satu wakil Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2023 yang akan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang di Hangzhou, China. Cabor bulu tangkis sendiri akan dihelat pada 28 September hingga 7 Oktober mendatang.

Jojo akan turun di nomor perorangan dan juga beregu. Pemain asal Jakarta itu merupakan juara bertahan di nomor perorangan tunggal putra setelah sukses menyabet medali emas pada Asian Games 2018.

Pemain ranking lima dunia itu menilai perbedaan yang paling mencolok dari edisi 2018 dengan 2023 adalah sudah tidak adanya beberapa pemain-pemain senior papan atas seperti jagoan China, Chen Long. Kini, lebih banyak pemain muda yang diturunkan di ajang empat tahunan tersebut.

“Kalau 2018 kan masih banyak pemain senior kayak Chen Long, Momota, Son Wan Ho. Sekarang lebih banyak pemain muda kan, jadi perbedaannya mungkin di situ,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Pelatnas PBSI, Cipayung, Rabu 20 September 2023.

Kendati demikian, juara Hong Kong Open 2023 itu yakin para pemain muda yang ada saat ini tak kalah kualitasnya dengan seniornya. Alhasil, ia memprediksi akan terjadi persaingan yang ketat.