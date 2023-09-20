Ini Perbedaan Asian Games dengan SEA Games yang Sering Bikin Bingung

PERBEDAAN Asian Games dengan SEA Games yang sering bikin bingung akan dibahas pada artikel kali ini. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan kedua ajang perlombaan olahraga tersebut.

Pasalnya, Indonesia jarang absen mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke Asian Games maupun SEA Games. Bahkan, Indonesia juga pernah menjadi tuan umah ajang tersebut.

Kendati demikian, masih banyak orang yang belum paham mengenai perbedaan Asian Games dengan SEA Games. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023) perbedaan keduanya sebenarnya terletak pada lingkup kepesertaannya.

SEA Games sendiri merupakan singkatan dari “South East Asia”, di mana artinya peserta ajang tersebut berasal dari Asia Tenggara. Seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain.

Sedangkan Asian Games merupakan kompetisi olahraga yang diikuti oleh negara-negara di benua Asia, seperti Qatar, Kirgistan, Maladewa, Jepang, dan lain-lain. Karena itulah peserta Asian Games akan lebih banyak daripada SEA Games.

Selain pada lingkup kepesertaaan, Asian Games dan SEA Games juga memiliki perbedaan di waktu pelaksanaannya. Seperti diketahui, SEA Games merupakan ajang yang digelar dua tahun sekali, sedangkan Asian Games empat tahun sekali.