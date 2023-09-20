Rionny Mainaky Sebut PBSI Targetkan 3 Emas dari Cabor Bulu Tangkis di Asian Games 2023

RIONNY Mainaky sebut PBSI targetkan tiga emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis di Asian Games 2023. Kepala Bidang pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, menuturkan bahwa target tersebut adalah agar memotivasi para pemainnya.

Asian Games 2023 akan mulai dibuka pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang di Hangzhou, China. Beberapa cabor seperti sepakbola dan voli sudah bergulir, namun upacara pembukaan baru dilaksanakan pada Sabtu 23 September 2023.

Cabor bulu tangkis baru akan mulai digelar pada 28 September hingga 7 Oktober mendatang. Ada dua nomor yang dilombakan, yaitu perorangan dan beregu.

Rionny pun mengungkapkan bahwa Tim Merah-Putih ditargetkan membawa pulang tiga medali emas dari Asian Games 2023. Namun, dia berharap pasukannya bisa mendapatkan lebih dari yang diharapkan.

“Kita punya target tiga emas. Tapi saya punya cita-cita lebih dari target ya,” kata Rionny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (20/9/2023).

Rionny berharap agar target tinggi ini bisa menjadi pemantik semangat dari para pemain untuk meraih target yang telah ditentukan. Terlebih, pada akhir pekan lalu Indonesia sukses menyabet dua gelar juara lewat Jonatan Christie (Tunggal Putra) dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Ganda Putri) serta satu runner up via Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Ganda Putra).

BACA JUGA: Anthony Ginting Ingin Upgrade Medali di Nomor Perorangan Asian Games 2023

“Kalau punya cita-cita yang jadi kita punya motivasi, ya latihan kita harus lebih berat. Saya lihat ambisi dari pelatih dan pemain dan dari hasil kemarin di China (Open 2023) agak kurang sedikit tapi naik di Hongkong (Open 2023), saya harap itu bisa jadi motivasi buat mereka dan nambah percaya diri buat atlet-atlet kita,” ujar Kabid Binpres yang juga turut menjadi pelatih itu.