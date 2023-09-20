Sambangi Pelatnas Atlet Para Bulu Tangkis, Angela Tanoesoedibjo Datang Beri Kejutan Bersama Kevin Sanjaya

SAMBANGI Pelatnas atlet para bulu tangkis Indonesia, Angela Tanoesoedibjo datang beri kejutan bersama Kevin Sanjaya. Angela selaku Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) Hangzhou 2023 datang ke pelatnas di Hartono Trade Center, Sukoharjo pada Rabu (20/9/2023) siang WIB.

Bersama dengan Angela, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif, datang pula salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia di nomor ganda putra, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Kedatangan Kevin sontak membuat para atlet terlihat gembira, pasalnya pada kunjungan pertamanya di HTC, 1 September 2023 lalu para atlet meminta Angela mendatangkan Kevin ke lokasi pelatnas.

"Hari ini saya datang tidak sendiri, spesial karena request ketika kunjungan saya yang pertama yaitu dengan Kevin Sanjaya," ujar Angela saat diwawancarai.

Angela pun memberi ucapan terima kasih kepada Kevin yang baru tiba di Indonesia pada kemarin sore pada pukul 16.00 WIB namun sudah berkenan datang ke pelatnas AiPG Cabor Badminton.