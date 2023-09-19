Tampil Menawan, Beda Gaya Fesyen Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pengukuhan Kontingen Asian Games 2022 di PUPR dan Istana Negara

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) sekaligus Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo, tampil menawan saat menghadiri seremonial pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2023.

Adapun agenda seremonial tersebut digelar pada Selasa (19/9/2023). Kegiatan tersebut diadakan di dua tempat berbeda yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Seremonial pertama digelar di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Angela hadir memberikan dukungan kepada para atlet.

Dia tampil menawan dengan setelan kaos dan celan hitam. Agenda kedua, Angela turut hadiri saat pengukuhan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo sore hari.

Ada perbedaan fesyen Angela dari dua agenda tersebut. CdM Asian Para Games 2022 itu tampil menawan dengan rambut tergerai di Kementerian PUPR.

Saat hadir di Istana Negara, penampilan Angela semakin menawan. Dia hadir mengenakan topi dan jaket hitam. Rambutnya tergerai rapi ke belakang.