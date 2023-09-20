Tambah Semangat Atlet Asian Para Games 2022, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Hadirkan Kevin Sanjaya ke Pelatnas Bulu Tangkis

SOLO - Wamenparekraf RI Angela Tanoesoedibjo mengajak Kevin Sanjaya Sukamuljo saat memantau pelatnas bulu tangkis Asian Para Games 2022 di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal itu diharapkan bisa menjadi penyemangat jelang tampil di Pesta Olahraga se-Asia nanti.

Angela, yang juga merupakan Chef de Mission (CdM) Asian Para Games 2022 menyambangi para atlet cabang olahraga (cabor) bulu tangkis. Tak sendirian, dirinya juga mengajak pebulutangkis kebanggaan Indonesia, Kevin Sanjaya, sebagai pelecut semangat bagi para atlet.

"Hari ini saya datang tidak sendiri. Spesial karena request dari kawan-kawan ketika kunjungan yang pertama, yaitu (hadir) bersama Kevin Sanjaya," kata Angela, Rabu (20/9/2023).

"Terima kasih banget Kevin karena dia baru datang dari luar negeri jam empat sore dan hari ini berkenan datang bersama saya ke Solo. Sore ini langsung pulang, lalu Kevin ada latihan karena November nanti akan bertanding," tambahnya.

Angela berharap kehadiran Kevin bisa membuat para atlet yang akan berlaga di Asian Para Games 2022 nanti lebih bersemangat dalam berlatih. Mengingat gelaran tersebut akan digelar pada 22-28 Oktober di Hangzhou, China.