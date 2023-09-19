Momen Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pelepasan Kontingen Indonesia untuk Asian Games di Istana

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) sekaligus Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo, ikut hadir dalam pelepasan Kontingen Indonesia menuju Asian Games 2022 Hangzhou.

Pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang digelar di Halaman Istana Merdeka, Selasa (19/9/2023).

Pantauan MNC Portal, Angela mengenakan topi, jaket dan jersey official tim nasional berwarna hitam. Saat upacara pelepasan tersebut dirinya berdiri sejajar dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wamenkumham Edward Omar Sharif dan Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari.

Usai Presiden Jokowi memberikan arahan, Angela ikut serta menyalami dan memberikan semangat kepada para atlet Indonesia. Senyum Angela nampak memberi kesan semangat kepada para kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-19 itu.

Dalam arahannya, Presiden berharap kontingen Indonesia bisa meraih medali sebanyak-banyaknya dari 30 cabang olahraga yang diikuti. Dirinya pun meminta agar kontingen Indonesia bisa masuk rangking 10 besar.

"Sebanyak 30 cabang olahraga yang akan diikuti. Saya hanya titip, di Asian Games di Jakarta kita berada di ranking keempat meskipun tadi Menteri Pemuda dan Olahraga sudah mengkalkulasi kira-kira akan jatuh rankingnya di ranking 12, buat saya kok jauh banget. Jadi jangan 12 lah, saya minta masuk ke 10 besar," kata Jokowi dalam arahannya.