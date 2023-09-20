Advertisement
Meski Hanya Andalkan Pemain Muda di Asian Games 2022, Abraham Damar Optimis Timnas Basket Indonesia Bisa Bersinar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:49 WIB
Meski Hanya Andalkan Pemain Muda di Asian Games 2022, Abraham Damar Optimis Timnas Basket Indonesia Bisa Bersinar
Timnas Basket Indonesia siap hadapi Asian Games 2023. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Basket Putra Indonesia, Abraham Damar Grahita cukup optimis menatap Asian Games 2023. Meski skuad Garuda membawa para pemain muda, ia menilai hal tersebut tak menutup kemungkinan mereka bisa meraih hasil maksimal di pesta olahraga terbesar Asia yang digelar di China tersebut.

Abraham Damar pun melihat Asian Games 2023 akan menjadi ajang bagi para pemain muda Timnas Basket Indonesia untuk meraih banyak pengalaman. Ia berharap meski lawan-lawan mereka di Asian Games 2023 sanagt berat, hal tersebut tidak menjadi beban melainkan motivasi untuk bisa bermain lebih baik.

"Saya akan selalu mencoba melihat hal ini secara positif. Jadi, ketika anak muda ini bertemu tim-tim level atas Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, saya harap mereka terbuka matanya bahwa basket di level Asia itu memang segitu levelnya," ungkap Abraham, Rabu (20/9/2023).

"Mereka jadi punya motivasi lebih untuk kejar dan bisa sampai di sana atau bahkan bermain di sana," tambahnya.

Timnas Basket Indonesia

Indonesia tergabung di Grup D Asian Games 2022 bersama bersama dengan sejumlah tim kuat. Tiga negara lain di grup tersebut ialah Jepang, Korea Selatan, dan Qatar.

Skuad asuhan Milos Pejic terpaksa tampil di Asian Games 2022 tanpa kekuatan penuh karena beberapa pemain mengalami cedera, sedang dalam pemulihan, dan alasan personal lainnya. Andakara Prastawa, Brandon Jawato, Derrick Michael Xzavierro, dan Marques Bolden akan absen pada ajang tersebut.

Halaman:
1 2
