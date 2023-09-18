PB PASI Rilis 16 Atlet untuk Asian Games 2023, Ada Lalu Muhammad Zohri!

PENGURUS Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) telah merilis 16 atlet untuk Asian Games 2023. Bintang atletik Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, bakal ikut serta dalam ajang ini.

Ada nama Lalu Muhammad Zohri dalam daftar yang dirilis oleh PB PASI. Kehadirannya pun menjadi harapan besar untuk Indonesia untuk mendulang emas. Dia akan ikut pada nomor 100 meter dan 4x100 relay.

"Inilah ke-16 atlet dari Tim Atletik Indonesia yang akan memperjuangkan prestasi dalam ajang olahraga terbesar Asia, Asian Games 2022, yang akan digelar pada 28 September 2023, di Hangzhou Olympic Sport Centre Stadium, Tiongkok," tulis akun resmi PB PASI, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya, Lalu Muhammad Zohri sempat diragukan tampil pada Asian Games 2023. Sebab, pelari berusia 23 tahun itu mengalami cedera otot pada SEA Games 2023 lalu.

Dia terpaksa mundur dari nomor lari 100 meter SEA Games 2023. Cederanya terjadi saat melakukan pemanasan jelang tampil di nomor 200 meter.

Namun Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Luhut Binsar Pandjaitan, sempat memberikan sinyal positif terhadap Lalu sebelumnya. Dia mengabarkan kondisi sprinter kebanggaan Tanah Air itu telah membaik.

"Kakinya (Zohri) sudah sembuh selama pengobatan di sini," ungkap Luhut di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).