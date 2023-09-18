Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB PASI Rilis 16 Atlet untuk Asian Games 2023, Ada Lalu Muhammad Zohri!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:20 WIB
PB PASI Rilis 16 Atlet untuk Asian Games 2023, Ada Lalu Muhammad Zohri!
Lalu Muhammad Zohri dikirim PB PASI ke China untuk Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENGURUS Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) telah merilis 16 atlet untuk Asian Games 2023. Bintang atletik Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, bakal ikut serta dalam ajang ini.

Ada nama Lalu Muhammad Zohri dalam daftar yang dirilis oleh PB PASI. Kehadirannya pun menjadi harapan besar untuk Indonesia untuk mendulang emas. Dia akan ikut pada nomor 100 meter dan 4x100 relay.

Lalu Muhammad Zohri

"Inilah ke-16 atlet dari Tim Atletik Indonesia yang akan memperjuangkan prestasi dalam ajang olahraga terbesar Asia, Asian Games 2022, yang akan digelar pada 28 September 2023, di Hangzhou Olympic Sport Centre Stadium, Tiongkok," tulis akun resmi PB PASI, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya, Lalu Muhammad Zohri sempat diragukan tampil pada Asian Games 2023. Sebab, pelari berusia 23 tahun itu mengalami cedera otot pada SEA Games 2023 lalu.

Dia terpaksa mundur dari nomor lari 100 meter SEA Games 2023. Cederanya terjadi saat melakukan pemanasan jelang tampil di nomor 200 meter.

Namun Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Luhut Binsar Pandjaitan, sempat memberikan sinyal positif terhadap Lalu sebelumnya. Dia mengabarkan kondisi sprinter kebanggaan Tanah Air itu telah membaik.

"Kakinya (Zohri) sudah sembuh selama pengobatan di sini," ungkap Luhut di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement