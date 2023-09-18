Fajar Pambudi Atlet Judo Paragames Indonesia yang Tetap Gigih meski Berasal dari Kampung Terisolir

Fajar Pambudi, atlet judo paragames Indonesia yang berasal dari daerah terisolir (Foto: MPI)

FAJAR Pambudi adalah atlet judo paragames Indonesia yang tetap gigih meski berasal dari kampung yang terisolir. Fajar menjadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di Asian Paragames 2023 pada Oktober nanti.

Fajar berasal dari daerah Dukuh Londeng, Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Perjuangan untuk mencapai kampung ini begitu luar biasa.

Sulit bagi masyarakat di wilayah perbukitan Kebumen untuk mendapatkan akses pendidikan maupun ekonomi. Namun, kesulitan itu bisa dipatahkan oleh Fajar yang kini menjadi atlet paragames di cabang judo.

Kedua orang tuanya berkisah bahwa Fajar memang mengalami kehidupan yang sulit sedari kecil. Bahkan, untuk mendapatkan uang jajan, ia harus membantu orang tua menyadap nira kelapa.

Fajar memiliki keterbatasan mata yang kurang jelas dalam melihat. Namun, hal itu tidak mencegahnya untuk berhenti berprestasi dengan menjadi atlet judo.