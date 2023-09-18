Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Fajar Pambudi Atlet Judo Paragames Indonesia yang Tetap Gigih meski Berasal dari Kampung Terisolir

Joe Hartoyo , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:00 WIB
Fajar Pambudi Atlet Judo Paragames Indonesia yang Tetap Gigih meski Berasal dari Kampung Terisolir
Fajar Pambudi, atlet judo paragames Indonesia yang berasal dari daerah terisolir (Foto: MPI)
A
A
A

FAJAR Pambudi adalah atlet judo paragames Indonesia yang tetap gigih meski berasal dari kampung yang terisolir. Fajar menjadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di Asian Paragames 2023 pada Oktober nanti.

Fajar berasal dari daerah Dukuh Londeng, Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Perjuangan untuk mencapai kampung ini begitu luar biasa.

Fajar Pambudi

Sulit bagi masyarakat di wilayah perbukitan Kebumen untuk mendapatkan akses pendidikan maupun ekonomi. Namun, kesulitan itu bisa dipatahkan oleh Fajar yang kini menjadi atlet paragames di cabang judo.

Kedua orang tuanya berkisah bahwa Fajar memang mengalami kehidupan yang sulit sedari kecil. Bahkan, untuk mendapatkan uang jajan, ia harus membantu orang tua menyadap nira kelapa.

Fajar memiliki keterbatasan mata yang kurang jelas dalam melihat. Namun, hal itu tidak mencegahnya untuk berhenti berprestasi dengan menjadi atlet judo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement