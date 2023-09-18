Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti 35 Negara dan 1.000 Atlet, Indonesia Lakukan Persiapkan Intensif untuk Gelar Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |14:01 WIB
Diikuti 35 Negara dan 1.000 Atlet, Indonesia Lakukan Persiapkan Intensif untuk Gelar Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023
Indonesia jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PERSIAPAN Indonesia sebagai tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 alias WSKF 2023 yang diikuti 35 negara dan 1.000 atlet dilakukan secara intensif. Hal ini diungkapkan oleh Technical Delegate WSKF 2023, Sensei Erwin.

Indonesia dalam hal ini PB Shitoryu Indonesia Karate-Do (SHINDOKA), ditunjuk oleh World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF) untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu ke-10. Ajang bertajuk WSKF 2023 ini akan digelar di Tennis Indoor Stadium, Senayan, Jakarta, pada 22-24 September 2023.

Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023

(Indonesia jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023. Foto: MNC Portal Indonesia)

Menurut laporan dari PB Shitoryu Indonesia Karate-Do, hingga kini tercatat sudah ada kurang lebih 35 negara peserta yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023. Adapun, jumlah peserta kurang lebih sekitar 1000 atlet yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia karate tersebut.

Technical Delegate WSKF 2023, Sensei Erwin, menjelaskan soal persiapan panitia penyelenggara Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan ajang tiga tahunan tersebut jauh-jauh hari dari tahun lalu.

Bahkan, persiapan Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 ini sudah dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan terakhir. Sensei Erwin menyebut pihaknya mempersiapkan ajang tersebut dengan sangat serius agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga selesai.

"Persiapan sudah kita lakukan jauh sebelum bulan ini ya. Bahkan dari tahun kemarin juga sudah mulai kita. Tetapi dari sekitar awal tahun ini hingga tiga bulan terakhir, kita sangat intensif kita. Khususnya rapat-rapat dan persiapan tim dari bagian-bagian sangat serius," ujar Sensei Erwin dalam program Kick Off Okezone.

"Bahkan hampir setiap minggu kita rapat setiap bidang, bahkan sampai tadi pagi pun kita rapat. Jadi, perjalanan dan persiapan yang sangat panjang dan sangat serius. Jadi, kita berharap semua berjalan dengan lancar sampai hari H," tambahnya.

Halaman:
1 2
