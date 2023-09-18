Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perjalanan Panjang Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 Terungkap, Dimulai Sejak 2013!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:26 WIB
Perjalanan Panjang Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 Terungkap, Dimulai Sejak 2013!
Para atlet karate Indonesia mempersiapkan diri untuk WSKF 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

PERJALANAN panjang Indonesia jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu alias World Shitoryu Karate-Do Championships (WSKF) 2023 terungkap, dimulai sejak 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh Technical Delegate World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF) 2023, Sensei Erwin.

Sekadar diketahui, PB Shitoryu Indonesia Karate-Do (SHINDOKA) ditunjuk oleh WSKF untuk menggelar Kejuaraan Dunia Shitoryu ke-10 bertajuk WSKF 2023. Ajang tersebut akan digelar pada 22-24 September 2023 di Tennis Indoor Stadium, Senayan, Jakarta.

WSKF 2023

Hingga saat ini, tercatat sudah ada kurang lebih 35 negara peserta yang akan mengikuti WSKF 2023. Adapun, jumlah peserta sebanyak kurang lebih sekitar 1000 atlet yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia karate tersebut.

Belum lama ini, Technical Delegate WSKF 2023, Sensei Erwin, membeberkan perjalanan Indonesia dalam hal ini PB Shitoryu Indonesia Karate-Do (Shindoka) terpilih sebagai tuan rumah WSKF 2023. Ia mengatakan bahwa untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia karate tahun ini butuh perjuangan dan perjalanan yang panjang.

Menurut Sensei Erwin, para atlet karate Indonesia sejatinya sudah lama aktif dalam mengikuti ajang WSKF. Namun, dia sendiri terakhir kali mentas di ajang kejuaraan dunia karate itu pada 2013 di Jepang.

"Ceritanya panjang ini ya. Kita sudah lama ikut kegiatan WSKF, khususnya Shitoryu ini. Tapi yang saya ikuti terakhir pada 2013 di Jepang. Kemudian berlanjut pada 2016," ungkap Sensei Erwin dalam program Kick Off Okezone.

Lebih lanjut, Sensei Erwin dalam hal ini PB Shitoryu Indonesia Karate-Do sudah mengajukan kepada WSKF untuk menjadi tuan rumah WSKF sejak 2013. Namun, Indonesia pada akhirnya kalah bersaing dengan Meksiko yang menjadi tuan rumah WSKF 2016.

"Pada saat 2013 itu, kita sudah berusaha untuk meminta menjadi tuan rumah World Shitoryu Karate-Do ini. Banyak negara yang bersaing di situ, akhirnya diputuskan Meksiko. Indonesia kalah dalam penentuan tuan rumah," tambah Sensei Erwin.

Halaman:
1 2
