Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Menggila di F1 2023, Nico Rosberg: Sejajar dengan Ayrton Senna hingga Michael Schumacher!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |03:26 WIB
Max Verstappen Menggila di F1 2023, Nico Rosberg: Sejajar dengan Ayrton Senna hingga Michael Schumacher!
Max Verstappen menggila di F1 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN pembalap F1, Nico Rosberg, mengomentari penampilan Max Verstappen yang menggila di F1 2023. Dia yang terpukau pun tanpa ragu menyebut Verstappen sudah sejajar dengan legenda F1, Ayrton Senna hingga Michael Schumacher.

Bagi Rosberg, Max Verstappen adalah salah satu dari enam pembalap terbaik sepanjang masa. Rosberg pun mengakui kualitas yang dimiliki Verstappen.

Max Verstappen

“Gaya mengemudinya legendaris, dan dia adalah salah satu dari lima atau enam terbaik sepanjang masa,” kata Rosberg, dinukil dari Speedweek, Sabtu (12/8/2023).

“Verstappen sejajar dengan Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, dan Juan Manuel Fangio,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement