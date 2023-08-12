Max Verstappen Menggila di F1 2023, Nico Rosberg: Sejajar dengan Ayrton Senna hingga Michael Schumacher!

MANTAN pembalap F1, Nico Rosberg, mengomentari penampilan Max Verstappen yang menggila di F1 2023. Dia yang terpukau pun tanpa ragu menyebut Verstappen sudah sejajar dengan legenda F1, Ayrton Senna hingga Michael Schumacher.

Bagi Rosberg, Max Verstappen adalah salah satu dari enam pembalap terbaik sepanjang masa. Rosberg pun mengakui kualitas yang dimiliki Verstappen.

“Gaya mengemudinya legendaris, dan dia adalah salah satu dari lima atau enam terbaik sepanjang masa,” kata Rosberg, dinukil dari Speedweek, Sabtu (12/8/2023).

“Verstappen sejajar dengan Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, dan Juan Manuel Fangio,” lanjutnya.