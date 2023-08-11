Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Dominasi F1 2023, Max Verstappen Dapat Nasihat dari Nico Rosberg

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:15 WIB
Dominasi F1 2023, Max Verstappen Dapat Nasihat dari Nico Rosberg
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen (Foto: Formula One)
A
A
A

MAX Verstappen (Red Bull Racing) tampil dominan sejak awal musim F1 2023. Kendati demikian, mantan pembalap F1, Nico Rosberg, memberikan nasehat kepada pembalap kelahiran Belgia itu agar tidak lengah.

Verstappen masih kokoh di puncak klasemen pembalap F1 musim ini dengan meraih sepuluh kemenangan dari 12 seri balapan. Sejauh ini, dirinya mengumpulkan 314 poin dan unggul 125 poin dari rekan setimnya, Sergio Perez di posisi kedua.

Meskipun menunjukkan performa gemilang sejauh ini, Verstappen tetap diberikan peringatan oleh mantan pembalap F1, Nico Rosberg. Menurutnya, ada satu hal yang perlu diwaspadai sang juara bertahan pada gelaran balap mobil musim ini.

"Hal yang perlu diwaspadai ialah dia (Verstappen) harus berhati-hati agar tidak lengah dan jemawa," ujar Rosberg dilansir dari Crash, Jumat (11/8/2023).

"Dia sedang dalam performa yang sulit untuk disentuh para pembalap lain dan itu momen yang biasanya menjadi resiko munculnya kelengahan dan kehilangan motivasi. Jadi, dia harus berhati-hati akan hal itu," lanjutnya.

Namun, Rosberg melihat hal itu tidak akan terjadi kepada Verstappen. Pasalnya, pembalap 25 tahun itu memiliki fokus yang luar biasa tinggi dan selalu di puncak performanya pada tiap seri yang dijalani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement