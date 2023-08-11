Dominasi F1 2023, Max Verstappen Dapat Nasihat dari Nico Rosberg

MAX Verstappen (Red Bull Racing) tampil dominan sejak awal musim F1 2023. Kendati demikian, mantan pembalap F1, Nico Rosberg, memberikan nasehat kepada pembalap kelahiran Belgia itu agar tidak lengah.

Verstappen masih kokoh di puncak klasemen pembalap F1 musim ini dengan meraih sepuluh kemenangan dari 12 seri balapan. Sejauh ini, dirinya mengumpulkan 314 poin dan unggul 125 poin dari rekan setimnya, Sergio Perez di posisi kedua.

Meskipun menunjukkan performa gemilang sejauh ini, Verstappen tetap diberikan peringatan oleh mantan pembalap F1, Nico Rosberg. Menurutnya, ada satu hal yang perlu diwaspadai sang juara bertahan pada gelaran balap mobil musim ini.

"Hal yang perlu diwaspadai ialah dia (Verstappen) harus berhati-hati agar tidak lengah dan jemawa," ujar Rosberg dilansir dari Crash, Jumat (11/8/2023).

"Dia sedang dalam performa yang sulit untuk disentuh para pembalap lain dan itu momen yang biasanya menjadi resiko munculnya kelengahan dan kehilangan motivasi. Jadi, dia harus berhati-hati akan hal itu," lanjutnya.

Namun, Rosberg melihat hal itu tidak akan terjadi kepada Verstappen. Pasalnya, pembalap 25 tahun itu memiliki fokus yang luar biasa tinggi dan selalu di puncak performanya pada tiap seri yang dijalani.