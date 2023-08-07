Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kunjungi Jakarta, Eks Pemain NBA Dukung Tujuan Mulia dari Wheelchair Basketball

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:00 WIB
Kunjungi Jakarta, Eks Pemain NBA Dukung Tujuan Mulia dari Wheelchair Basketball
Crystal Langhorne dan Stephen Howard (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
KUNJUNGI Jakarta, eks pemain NBA dukung tujuan mulia dari wheelchair basketball atau bola basket kursi roda. Stephen Howard, mantan pemain NBA, bersama Crystal Langhorne, eks pebasket putri atau Women NBA (WNBA), mendukung keberagaman dan kesetaraan dalam beolahraga.

Howard dan Crystal melakukan coaching clinic yang digelar Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Mansion Sports Box, Pluit, Jakarta Utara pada Minggu (6/8/2023) sore WIB. Junas Miradiarsyah selaku CEO IBL, Lexyndo Hakim selaku Ketua Perbasi Jakarta dan Grace Clegg selaku Asisten Atase Kebudayaan Kedutaan Besar AS Jakarta juga turut hadir.

Wheelchair Basketball

Howard dan Crystal antusias menjawab berbagai pertanyaan dari anak-anak yang berasal dari berbagai klub basket Jakarta. Mereka pun menyambut hangat kehadiran komunitas wheelchair basketball, yaitu Jakarta Swift.

Setelah itu, kedua mantan pebasket asal Amerika Serikat itu menjajal wheelchair basketball. Mereka ikut menggunakan kursi roda ketika bermain dan terlihat sangat menikmatinya.

Howard mengakui bahwa salah satu tujuannya mengikuti acara ini adalah untuk mendukung kesetaraan dalam berolahraga. Sebab, menurutnya, basket menyatukan semua orang. Dia pun berharap agar wheelcair basketball mendapatkan sorotan lebih dan semakin dikenal masyarakat.

“Tujuannya adalah olahraga digunakan sebagai alat persatuan. Seperti yang kita tahu, olahraga membawa semua orang bersama, dan fokus kita di sini termasuk membawa olahraga dalam keberagaman. Dan basket punya kemampuan menyatukan semua orang dan menyatukan sebuah komunitas untuk mencapai tujuan bersama,” kata Howard kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

“Dan alasan saya di sini bermain wheecair basketball adalah untuk mendukung komunitas mereka. Semoga mereka bisa mendapat lebih banyak sorotan dan lebih dikenal karena olahraga itu meliputi semua ras, kelamin, itu untuk semua orang," tambahnya.

Crystal mengamini pernyataan koleganya. Menurutnya, semua orang memang berhak untuk berolahraga, termasuk basket, bagaimanapun kondisi mereka.

“Basket itu unik ketika kita menerima semua orang apa adanya. Dan bisa dilihat dari pertandingan tadi, semua orang ingin menjadi dirinya sendiri untuk bisa bermain olahraga ini. Kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa semuanya punya kesempatan untuk bermain,” ujar Crystal.

