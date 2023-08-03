Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Skill Dewa Hendra Setiawan, Komentator Bulu Tangkis Terkenal Ini Jadi Ribut

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |02:00 WIB
Gara-Gara Skill Dewa Hendra Setiawan, Komentator Bulu Tangkis Terkenal Ini Jadi Ribut
Hendra Setiawan punya skill netting luar biasa (Foto: PBSI)
A
A
A

GARA-GARA skill dewa Hendra Setiawan, dua komentator bulu tangkis terkenal ini jadi ribut. Kedua komentator yang dimaksud adalah Steen Pedersen dan Gillian Clark.

Momen keributan kedua komentator tersebut terjadi pada babak semifinal World Tour Finals 2019 tatkala pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhadapan dengan wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin.

Hendra Setiawan

Pada saat poin menunjukan angka 17-9 di game pertama, Hendra Setiawan melakukan sebuah serangan luar biasa di depan net. Hasil pukulan Hendra itu kemudian membuat shuttlecock mengenai ujung net dan langsung terjatuh tepat di depan tanpa bisa diselamatkan.

Melihat hal tersebut, Gillian Clark atau yang kerap disapa Oma Gill itu memberikan komentar bahwa itu adalah netting yang sangat beruntung. Namun hal itu langsung disanggah oleh Steen Pedersen yang mengatakan bahwa itu bukanlah keberuntungan.

“Lucky net court,” ujar Oma Gill.

“Tidak, tidak. Hanya net court dan bukan keberuntungan,” sanggah Steen Pedersen.

Namun jika melihat ke belakang, pukulan di depan net Hendra Setiawan yang ia lakukan di World Tour Finals 2019 itu memang bukan keberuntungan. Pasalnya, pebulu tangkis yang kini berusia 38 tahun itu kerap melakukan aksi yang serupa sebelum momen tersebut terjadi.

Contohnya di babak semifinal Dubai World Super Series saat Hendra Setiawan bersama Mohammad Ahsan menghadapi Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
