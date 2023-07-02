Diikuti 11 Negara Asia, PB Perbakin Gelar 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle

PB Perbakin menggelar 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle. Acara yang digelar di Lapangan Tembak PB Perbakin, Senayan, Jakarta, ini diikuti 18 atlet muda cabang olahraga menembak dan pelatih dari 11 negara Asia.

Pembukaan training camp ini dilakukan pada hari ini, Minggu (2/7/2023). Acara tersebut dibuka Ketua Panitia, Brigjen TNI (Purn) Siswanto, yang juga merupakan Ketua Harian PB Perbakin. Ada juga Vice President Asian Shooting Confederation (ASC), Javaid Shamshad yang akrab disapa Lodhi.

Acara 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle pun diharapkan bisa meningkatkan skill atlet dan juga pelatih yang berpartisiasi. Lewat training camp ini, para atlet dan pelatih pun diharapkan bisa menjalin persahabatan dengan abik.

“Selain untuk meningkatkan skill atlet dan pelatih, training camp ini juga mengedepankan persahabatan,” ujar Siswanto saat memberikan sambutan kepada para peserta, dikutip dari rilis resmi yang diterima Okezone, Minggu (2/7/2023).

Atlet dan pelatih yang mengikuti training camp ini berasal dari negara Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Turkmenistan, Iran, Bhutan, Oman, dan Yaman. Latihan ini mulai digelar dari 1-11 Juli 2023.

Di TC ini, para peserta pun mendapat pelatihan dari pelatih standar Olimpiade. Latihan ini dipimpin langsung Deepak K Dubey dari India.

“Indonesia bisa menjadi negara yang sukses, dan punya atlet masa depan yang bagus,” tegas Lodhi saat membuka pelatihan ini.