Disebut Jadikan Rafael Nadal sebagai Motivasi Usai Juara French Open 2023, Iga Swiatek Bilang Begini

DISEBUT jadikan Rafael Nadal sebagai motivasi usai juara French Open 2023, Iga Swiatek bilang begini. Petenis asal Polandia itu menepis kalau dia menjadikan Nadal sebagai motivasi untuk meraih gelar French Open ketiganya.

Sebagaimana diketahui, Iga Swiatek sukses keluar sebagai juara French Open 2023. Kepastian itu didapatkan setelah mengalahkan petenis asal Republik Ceko, Karolina Muchova lewat tiga set dengan skor 6-2, 7-5, dan 6-4 di Philippe Chatrier Stade Roland Garros, Prancis pada Sabtu (10/6/2023).

Ini merupakan gelar ketiga Iga Swiatek di French Open. Sebelumnya, dua trofi tersebut diraihnya pada edisi 2020 dan 2022.

Hal tersebut membuktikan kalau Iga Swiatek merupakan jagoan di nomor tunggal putri pada gelaran French Open. Sama halnya seperti Rafael Nadal di nomor tunggal putra yang berhasil mengemas 14 trofi di ajang tersebut.

Iga Swiatek pun disebut-sebut menjadikan Rafael Nadal sebagai motivasinya untuk menjuarai French Open. Namun, petenis berusia 22 tahun itu menegaskan bahwa yang dia lakukan hanyalah untuk menjadi yang terbaik di setiap laga.

“Yah, saya tidak akan mengatakan motivasi semacam itu, itu gaya saya, Anda tahu. Saya lebih dari orang yang hanya berusaha melakukan yang terbaik setiap hari dan berharap yang terbaik,” kata Swiatek, dikutip dari Tennis World USA, Minggu (11/6/2023).