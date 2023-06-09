Maju Jadi Calon Ketum KOI 2023-2027, Raja Sapta Oktohari Ingin Bawa Indonesia Catatkan Sejarah di Olimpiade Paris 2024

Raja Sapta Oktohari (tengah) ingin bawa Indonesia cetak sejarah di Olimpiade Paris 2024 (Foto: MNC Portal Indonesia)

RAJA Sapta Oktohari mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 2023-2027. Jika terpilih, Raja Sapta akan kembali menjabat sebagai Ketum KOI untuk periode kedua.

Sebagai informasi, saat ini Raja Sapta masih menjabat sebagai Ketum KOI 2019-2023. Jika nantinya kembali terpilih, dia ingin bawa Indonesia catatkan sejarah di Olimpiade Paris 2024.

Sebab ia mengatakan bahwa masih banyak hal-hal yang belum selesai dilakukannya selama menjabat sebagai Ketum KOI 2019-2023. Oleh karena itu, dia berambisi untuk bisa kembali menjabat di posisi tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya.

"Program kita masih banyak yang belum selesai. Indonesia masih belum banyak memiliki perwakilan di organisasi-organisasi, seperti di Asia Tenggara, Asia, maupun dunia," ucap Okto kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (9/6/2023).

Pria 47 tahun itu berharap Indonesia nantinya bisa mencetak sejarah baru di Olimpiade Paris 2024. Salah satu hal yang diharapkannya ialah jumlah kualifikasi atlet olimpiade bisa bertambah.