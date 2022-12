PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Kejuaraan Dunia Wushu Junior 2022, pada Senin, 5 Desember 2022 di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten. Usai resmi dibuka, Presiden Jokowi punya pesan penting untuk para atlet yang bertandingan.

Ia pun mengharapkan untuk menjaga sportivitas antar kontingen. Selain itu, diharapkan, kejuaraan ini bisa berlangsung dengan gembira.

"By saying bismillahirrahmanirrahim, today I declare The 8th Junior Wushu World Championship open," ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyambut gembira penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Wushu Junior ke-8 tersebut. Secara khusus, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi yang hadir.

"Saya mengucapkan selamat datang di Indonesia kepada seluruh delegasi wushu dari negara-negara sahabat, dari 60 negara yang mewakili 5 benua," imbuhnya.

Presiden Jokowi pun menuturkan bahwa meskipun kehadiran delegasi adalah untuk bertanding. Akan tetapi, Presiden Jokowi berharap para delegasi bisa lebih dekat mengenal Indonesia.

Sebagaimana semangat Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Presiden Jokowi, ajang kejuaraan ini bukan semata pertandingan. Melainkan, jadi jembatan persahabatan untuk mempererat tali persaudaraan antarbangsa. "Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh atlet untuk berlaga dengan gembira, bertanding secara sportif, menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih medali yang diharapkan," tandasnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mendapatkan Honorary 9th Duan of The International Wushu Federation (IWUF) Grading. Penghargaan itu merupakan peringkat tertinggi dari sistem penilaian wushu. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dukungan luar biasa dan kontribusi Presiden Jokowi untuk olahraga wushu. Dalam acara itu, turut mendampingi Presiden ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia Airlangga Hartarto. Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Lalu ada, Vice President International Wushu Federation Anthony Goh, dan PJ Gubernur Banten Al Muktabar.