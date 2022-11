5 kisah atlet yang rela korbankan karier demi fokus ibadah menarik dikulik. Sebab, keputusan mereka untuk pensiun jadi sorotan banyak pihak.

Pasalnya, langkah ini tak jarang diambil kala kariernya masih berjalan baik. Lalu, siapa saja atlet tersebut? Berikut 5 kisah atlet yang rela korbankan karier demi fokus ibadah.

5. Sulley Muntari

Salah satu atlet yang yang rela korbankan karier demi fokus ibadah adalah Sulley Muntari. Nama atlet sepakbola yang satu ini sudah tak asing karena sudah malang-melintang membela tim-tim besar di Eropa, di antaranya Inter Milan, AC Milan, hingga Udinese.

Selain dikenal sebagai pesepakbola hebat, Sulley Muntari juga dikenal sebagai sosok pesepakbola Muslim yang taat beribadah. Bahkan, dia bersikukuh berpuasa saat harus berlaga karena tak ingin meninggalkan ibadahnya. Padahal terkadang, keputusannya ini menuai kritik karena memengaruhi performanya.

4. Amir Khan

Kemudian, ada Amir Khan. Atlet yang satu ini berkecimpung di cabang olahraga tinju. Kariernya yang mentereng membuat Amir Khan menjadi salah satu petinju kenamaan asal Inggris.

Sama seperti Sulley Muntari, Amir Khan juga merupakan pemeluk agama Islam. Dia pun tak ragu mengorbankan kariernya demi fokus beribadah. Hal ini ditunjukkannya dengan menolak bertarung jika bertepan dengan momen penting bagi seorang Muslim.

Salah satunya terjadi pada September 2015. Kala itu, dia dijadwalkan bertarung melawan Floyd Mayweather Jr. Namun, Amir Khan menolak karena fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.

3. Carlos Roa

Di urutan ketiga, ada Carlos Roa. Dia sama seperti Sulley Muntari karena berkarier sebagai pesepakbola profesional. Namun kini, Carlos Roa sudah pensiun.

Keputusan untuk pensiun pun diambil Carlos Roa demi fokus menjalani ibadah. Dia pensiun karena takut kiamat besar datang pada 2000. Dengan memperdalam ilmu agama, dia berharap bisa masuk ke surga jika sudah tiada.

2. Sandy Koufax

Lalu, atlet yang rela korbankan karier demi fokus ibadah adalah Sandy Koufax. Dia merupakan atlet atlet bisbol dari Amerika Serikat.

Sandy Koufax memang dikenal sebagai pemeluk Yahudi yang taat. Bahkan, dia rela mengorbankan kariernya demi fokus ibadah. Sandy Koufax tak ragu absen berlaga bersama klub bisbolnya, LA Dodgers, jika berbenturan dengan hari suci agamanya.

1. William Hopoate

Terakhir, ada William Hopoate. Dia merupakan atlet rugby kenamaan di Australia. Dalam perjalanan kariernya sebagai atlet, William Hopoate memutuskan pensiun dengan alasan memperdalam agama.

Keputusannya sontak jadi sorotan karena diambil kala karier tengah mentereng bersama Helens R F C di liga tertinggi Inggris. Setelah pensiun, dia melakukan misi pelayanan bersama Chruch of Jesus of Letter-day Saints.