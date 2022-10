SEBANYAK 7 manfaat lari pagi untuk kesehatan tubuh akan diulas pada artikel ini. Olahraga lari pagi pada umumnya merupakan rutinitas kesehatan jasmani separuh orang sebelum memulai kegiatan harian.

Selain membakar kalori, terdapat sejumlah khasiat lari pagi yang bisa diraih, apalagi ketika dilakukan setiap hari. Lari pagi merupakan salah satu contoh olahraga aerobik.

Maksudnya, kegiatan fisik ini dapat menciptakan energi akibat pembakaran oksigen dengan lemak tubuh ataupun glukosa. Lari di pagi hari dapat membuat tubuh segar, karena udara yang diperoleh lebih sejuk.

Selain dari itu, olahraga pada pagi hari dapat membuat tubuh lebih berenergi, maka dari itu kamu lebih semangat saat memulai aktivitas.

Berikut manfaat lari pagi unutk kesehatan tubuh

7. Melindungi Kesehatan Jantung

Lari pagi ialah salah satu olahraga yang berkhasiat untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah (kardiovaskular). Saat berlari, pembuluh darah dan jantung dapat memompa oksigen beserta darah ke seluruh bagian tubuh.

Peredaran darah yang baik bisa membantu menurunkan tingkat kolesterol jahat (LDL) dan menaikkan tingkat kolesterol baik (HDL) yang bisa melindungi jantung. Kamu hanya melakukan 150 menit bimbingan intensitas sedang atau 75 menit bimbingan intensitas tinggi tiap minggunya apabila ingin merasakan manfaat lari pagi untuk jantung.

6. Memperbaiki Kualitas Tidur

Manfaat lari pagi selanjutnya ialah dapat memperbaiki kualitas tidur malam yang lebih baik. Dikutip dari Vascular health and risk management (2014) seseorang yang berolahraga pada jam 7 pagi, 1 siang dan 7 malam mempunyai kualitas tidur yang baik serta nyenyak pada malam hari.

Penelitian lainnya dari The Journal of Adolescent Health (2012) mengatakan, 51 remaja dengan umur rata-rata 18,3 tahun mengungkapkan peningkatan kapasitas tidur serta kondisi psikologis. Keadaan ini mereka dapatkan saat setelah berlari setiap pagi dan setiap hari kerja selama 3 minggu terus menerus.

5. Melindungi Kelenturan Tulang Punggung

Pada ruas tulang belakang di punggung kamu, ada cakram kecil lentur yang berguna sebagai bantalan pelindung. Cakram ini kenyataannya ialah kantung berisi cairan. Mereka bisa mengecil seiring bertambahnya umur, pertama, apabila kamu tidak banyak menjalankan kegiatan bergerak.

Duduk dalam waktu yang lama, dapat menambah tekanan untuk cakram ini dari waktu ke waktu. Tetapi, berlari dengan rutin bisa melindungi ukuran serta kelenturan cakram ini.

4. Menstabilkan Berat Badan Tubuh





Lari pagi tentunya dapt menghasilkan manfaat untuk kamu yang sedang diet. Olahraga kardio ini dapat membakar lemak dengan cepat, menjadikan dapat membantu menjaga serta menurunkan berat badan.

Tubuh juga dapat terus lebih cepat membakar kalori saat kamu selesai berlari. Jadi, lari di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme tubuh kamu seharian. Manfaat dari lari pagi ini dapat kamu raih dengan berlari dalam kekuatan rendah.

Walau dapat membakar kalori lebih banyak, semestinya kamu harus menghindari lari pagi dengan kekuatan tinggi. Karena, latihan ini bisa menumbuhkan rasa lapar saat sesudah berolahraga yang berlebihan. Menjadikan kamu cenderung makan lebih banyak di pagi dan siang hari.

3. Mencegah Risiko Kanker





Penlitian dari British Journal of Sports Medicine (2020) mengatakan bahwa orang yang rajin berlari paling tidak seminggu sekali, mempunyai risiko lebih rendah 23% dari kematian karena kanker.

Bimbingan ini bisa kamu lakukan dalam satu hari atau dibagi menjadi sejumlah latihan aerobik dengan tempo pendek setiap minggunya. Penelitian lain mengatakan bahwa pelari wanita memiliki risiko lebih rendah mengalami kanker payudara apabila melakukan lari secara rutin dengan kekuatan yang memumpuni.

2. Mengatasi Resistansi Insulin





Resistansi insulin ialah keadaan saat sel-sel tubuh tidak dapat memakai gula darah dengan benar karena adanya gangguan tubuh ketika menerima insulin. Tetapi, sebuah studi dari Journal of the American Heart Association (2015) mengatakan bahwa salah satu manfaat lari pagi tiap hari ialah menurunkan resistansi insulin

Penurunan resistansi insulin ini terjadi karena turunnya lemak tubuh yang akhirnya menghilangi peradangan. Turunnya lemak tubuh sendiri ialah hasil dari olahraga rutin yang membuang kalori serta lemak tubuh yang berlebihan.

1. Memperpanjang Usia





Lari dengan tempo lambat meskipun hanya beberapa kali dalam seminggu, bisa meningkatkan usia. Pada studi Journal of the American College of Cardiology (2015), peneliti menjejaki sekelompok pelari dari tahun 2001 sampai 2013.

Kelompok yang mempunyai catatan umur yang panjang terbaik ialah kelompok yang berlari dengan tempo “ringan” selama 1 – 2,4 jam, 2 – 3 hari per minggunya. Walau demikian, studi ini tetap mempunyai beberapa kekurangan.