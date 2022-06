JAKARTA - Jelang laga final Indonesia Masters 2022, para pencinta bulu tangkis Tanah Air disuguhkan dengan acara perpisahan Greysia Polii bertajuk ‘Testimonial Day Greysia Polii’ di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (12/6/2022) pagi WIB. Diva Indonesia, Raisa pun membuka acara tersebut lewat suaranya yang merdu.

Raisa membuka penampilannya dengan lagu Bahasa Kalbu, Could it Be, dan Kali Kedua. Penonton pun tenggelam dalam alunan lagu-lagu yang dibawakan Raisa.

Setelah dibawa tenggelam dalam alunan lagu indah yang dibawakan Raisa. Legenda bulutangkis Indonesia Greysia Polii pun memasuki arena Istora Senayan.

Kedatangannya disambut dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Bagaimana tidak, dirinya memutuskan gantung raket setelah 30 tahun berkarir di dunia bulutangkis.

Sebagaimana diketahui, Greysia merupakan salah satu pebulutangkis tershohor di Tanah Air. Karier Greysia Polii banyak dihabiskan dengan bermain di nomor ganda putri, meski wanita kelahiran Jakarta ini pernah mencicipi partai nomor ganda campuran bersama Muhammad Rijal pada 2007. Karier Greysia Polii sendiri mencuat ketika berpasangan dengan Apriyani Rahayu.

Sebab, bersama Apriyani, Greysia Polii berhasil menggondol emas Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Tak heran, sejak itu ia banyak mendapat sorotan media dan digadang-gadang sebagai salah satu legenda bulu tangkis Indonesia.

Kala bergabung bersama Timnas Indonesia, Greys -sapaan akrab Greysia Polii- sempat enam kali berganti pasangan ganda putri. Seperti Heni Budiman, Jo Novita, Nitya Krishinda Maheswari, Vita Marissa, dan Apriani Rahayu. Selain itu, Greysia juga pernah berpasangan dengan Muhammad Rijal pada 2007. Di tahun itu ia sukses meraih tempat kedua di Swiss Open 2007. Hanya saja, semenjak itu, Greys lebih banyak bermain di nomor ganda putri. Bersama Apriani Rahayu, prestasi Greys makin mentereng. Terakhir ia berhasil menyabet emas Olimpiade Tokyo 2020. Rekornya ini bahkan melewati sang legenda, Susi Susanti dan Liliyana Natsir. Kini, perjalanan Greysia sebagai atlet bulu tangkis profesional telah berakhir. Ia pun memutuskan mengadakan acara perpisahan untuk menutup kariernya tersebut.