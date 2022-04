PORTIMAO – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez dijagokan untuk menjadi juara pada MotoGP Portugal 2022 yang dihelat di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu 24 April 2022 pukul 19.00 WIB. Ia yang sudah kembali dari cedera parah pun dinilai sanggup untuk menjadi yang tercepat pada balapan pembuka seri Spanyol tersebut.

Sejatinya Marquez masih awam di Sirkuit Algarve, sebab dari tiga balapan MotoGP yang sudah berlangsung di trek tersebut, The Baby Alien tercatat baru ikut di satu race saja, yakni MotoGP Portugal 2021. Dua balapan sisanya, MotoGP Portugal 2020 dan MotoGP Algarve 2021, Marquez terpaksa absen karena cedera.

Lantas kenapa Marc Marquez tetap dijagokan di MotoGP Portugal 2022 meski belum terbiasa balapan di Sirkuit Algarve?

Berikut 5 Alasan Marc Marquez Bakal Juara MotoGP Portugal 2022:

5. Marc Marquez Mulai Bangkit

Marquez mengalami cedera parah di sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022 hingga harus absen balapan di seri Indonesia tersebut dan bahkan sampai GP Argentina. Namun, rider andalan Honda itu sudah kembali balapan di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang digelar pada 11 April 2022 yang lalu.

Pada MotoGP AS 2022, Marquez memperlihatkan kehebatannya yang ternyata belum pudar. Mengawali race dari posisi kesembilan, Marquez kala itu mengalami masalah di start hingga tercecer ke peringkat 24.

Hebatnya meski dari paling belakang, Marquez mampu finis di urutan keenam dengan melewati belasan pembalap lain. Hal itu membuktikan Marquez sudah mulai bangkit karena mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya.

4. Sudah Beberapa Kali Latihan di Sirkuit Algarve

Marquez memang baru sekali balapan di Sirkuit Algarve, namun ia sebenarnya sudah beberapa kali terlihat melakukan latihan di trek yang baru menjadi tuan rumah MotoGP musim 2020 tersebut.

Seperti pada pramusim MotoGP 2022, Marquez menyempatkan diri latihan di Sirkuit Algarve. Tentu dengan bermodalkan hasil latihan itu, setidaknya Marquez sudah tahu cara untuk menaklukkan lintasan yang memiliki panjang 4,692 km tersebut.

3. Sirkuit Algarve Memiliki Kriteria yang Disukai Marquez

Marquez merasa Sirkuit Algarve tak jauh beda dengan Circuit of the Americas (COTA) tempat MotoGP AS 2022 digelar. Ia menilai kedua sirkuit menuntut fisik yang besar dan memiliki elevasi yang beragam serta harus tepat dalam melakukan pengeraman.

Mengetahui hal tersebut, Marquez lantas bisa tampil baik karena di COTA saja ia mampu tampil baik. Jadi, karena itulah saudara kandung Alex Marquez itu berani menargetkan kemenangan di MotoGP Portugal 2022.

"Seperti di Austin, Portimao adalah sirkuit yang benar-benar membutuhkan tenaga fisik yang tinggi, baik dari elevasi yang beragam dan pengereman yang kuat. Berbekal data yang baik di Austin, saya yakin bisa menaruh target untuk menang di Portugal," kata Marquez mengutip dari Paddock GP.

2. Tekad untuk Juara MotoGP 2022

Saat ini Marquez tertinggal jauh dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022. Pembalap asal Spanyol itu tepatnya menghuni posisi ke-13 di klasemen sementara pembalap MotoGP dengan koleksi 21 poin atau terpaut 40 angka dengan Enea Bastianini (Gresini Racing) di posisi pertama.

Jika Marquez mau mengejar Bastianini, maka ia perlu meraih poin yang banyak di balapan MotoGP Portugal 2022. Membawa 25 poin dari kemenangan di Sirkuit Algarve nanti tentu akan membuatnya kembali dalam persaingan perebutan gelar juara.

Dengan tekad bersaing memperebutkan gelar juara itu, maka Marquez diprediksi akan menggila di MotoGP Portugal 2022.

1. Marquez Sudah Tahu Cara Taklukkan Sirkuit Algarve dari Miguel Oliveira

Marquez benar-benar ingin menang di MotoGP Portugal 2022, sampai-sampai ia rela meminta saran dari pesaing utamanya di Sirkuit Algarve, yakni pembalap Tim KTM Red Bull, Miguel Oliveira. Marquez tepatnya meminta wejangan dari rivalnya tersebut untuk menaklukkan Sirkuit Algarve.

Seperti yang diketahui, Oliveira adalah pemenang balapan MotoGP Portugal 2020 saat masih di KTM Tech3. Oliveira sendiri bisa menang karena ia adalah pembalap Portugal, yang pastinya sudah biasa latihan di Sirkuit Algarve.

“Saya suka tata letaknya, naik turun, gundukan, sudut berbeda, sudut aneh. Tahun lalu saya sedikit kesulitan untuk memahami, termasuk di beberapa tikungan. Saya ingat berada di konferensi pers pra-acara tahun lalu dan saya berbicara dengan Miguel Oliveira karena dia adalah pemenang sebelumnya. Dan dia mengatakan bahwa Anda perlu mengalir di trek ini dan itu benar,” kata Marquez dikutip dari Crash.

“Jika Anda menemukan aliran maka semuanya lebih mudah. Tapi jika Anda melawan motor, segalanya menjadi semakin sulit di sini,” tutup Marquez.