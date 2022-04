5 fakta kemenangan Enea Bastianini di MotoGP AS 2022 menarik dikulik. Sebab, Enea Bastianini lagi-lagi mencuri perhatian karena aksi ciamiknya dengan meraih kemenangan.

Balapan MotoGP AS 2022 yang menjadi seri keempat pada musim ini memang sudah rampung digelar. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas, Senin (11/4/2022) dini hari WIB itu berlangsung seru dan sengit.

Ada sejumlah pembalap yang mencuri perhatian, di antaranya Enea Bastianini. Ada sederet fakta menarik dari penampilan Enea Bastianini. Apa saja? Berikut 5 fakta kemenangan Enea Bastianini di MotoGP AS 2022.

5. Start dari Posisi Kelima





Salah satu fakta kemenangan Enea Bastianini di MotoGP AS 2022 adalah posisi startnya. Diketahui, pembalap asal Italia itu gagal menyabet pole position pada sesi kualifikasi. Dia hanya memulai balapan dari posisi kelima.

Namun, Enea Bastianini bisa memaksimalkan posisi startnya dalam balapan. Perlahan tapi pasti, pembalap Ducati Gresini itu akhirnya meraih kemenangan. Dia finis dengan catatan waktu 41 menit 23,111 detik.

4. Pembalap Terbaik Ducati





Fakta lainnya adalah Enea Bastianini menjadi pembalap terbaik Ducati berkat kemenangan itu. Dia sukses menyangi pembalap lain dari Ducati yang juga difavoritkan menang, seperti Jack Miller hingga Jorge Martin.

Dalam balapan MotoGP AS 2022, Jack Miller sebenarnya lebih difavoritkan menang ketimbang Enea Bastianini. Sebab, Miller sukses menyegel pole position.

Namun, Enea Bastianini tak disangka sukses tampil lebih gacor dengan motor Desmosedici edisi terdahulu. Diketahui, pembalap Ducati Gresini menggunakan motor Desmosedici edisi 2021.

3. Menang Kedua Kalinya Musim Ini Fakta menarik lain adalah Enea Bastianini meraih kemenangan keduanya pada musim ini. Diketahui, sebelum berjaya di Amerika Serikat, Enea Bastianini lebih dahulu menang di MotoGP Qatar 2022. Dalam seri pembuka MotoGP 2022 itu, Bastianini sudah tampil gemilang sejak sesi latihan bebas. Di kualifikasi, dia pun bisa menempati posisi kedua. Bastianini akhirnya keluar sebagai pemenang usai bekerja ciamik. 2. Kembali Puncaki Klasemen Kemenangan di sangat berarti pula bagi Enea Bastianini. Pasalnya, selain membawa timnya dan Ducati berjaya di COTA, dia juga sukses kembali ke puncak klasemen. Sebelumnya, posisi Enea Bastianini di klasemen sempat tersalip Aleix Espargaro usai menang di Argentina. Namun, dia akhirnya kembali mengudeta posisi itu usai meraih kemenangan di MotoGP AS 2022. 1. Difavoritkan Juara Fakta terakhir membawa Enea Bastianini difavoritkan juara. Pandangan ini muncul karena Bastianini memang sukses tampil gacor di musim ini. Dalam 4 balapan yang digelar, dia bahkan sudah meraih dua kemenangan. Alhasil, dia pun kini bertengger di puncak klasemen dengan 61 poin. Bastianini unggul 16 poin dari Aleix Espargaro yang mengekor di posisi kedua. Untuk akhirnya menjadi juara, perjalanan Enea Bastianini tentunya takkan mudah. Dia harus tampil konsisten melawan sejumlah pembalap unggulan lain, seperti Fabio Quartararo hingga Marc Marquez.