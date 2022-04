AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sukses tampil berkelas di MotoGP AS 2022. Gagal memulai balapan dengan baik sehingga tercecer ke posisi bawah namun kemudian melesat cepat ke depan, Marc Marquez dinilai sudah menyelamatkan muka Honda.

Hal ini disampaikan oleh sang rekan satu timnya, Pol Espargaro. Dia menyebut bahwa Marquez telah menyelamatkan nama Honda karena berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya pada MotoGP AS 2022.

Balapan MotoGP AS 2022 sendiri dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Marquez yang mampu menunjukkan performa terbaiknya pun berhasil finis pada urutan ke-6.

Meski tak mendapat podium, Marquez berhasil tampil luar biasa pada balapan tersebut. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu sempat mengalami masalah di motornya pada permulaan balapan. Kondisi ini membuatnya turun ke peringkat ke-24.

Di empat balapan pertama musim ini, Honda memang cukup kesulitan untuk menghadapi persaingan yang cukup sengit. Namun, Pol merasa Marquez mampu menunjukkan kemampuan Honda yang sebenarnya di MotoGP AS 2022.

“Hari ini Marc telah menunjukkan potensi kami yang sebenarnya,” ungkap Pol Espargaro, dilansir dari Motosan, Senin (11/4/2022).

Di sisi lain, Pol merasa dirinya belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan. Namun, pembalap berusia 30 tahun itu merasa motor Honda miliknya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni untuk bersaing dengan tim lain. "Saya tidak bisa menunjukkan kecepatan saya di sini. Saya kelelahan karena masalah akhir pekan ini dan menyelesaikan balapan dengan poin sudah membuat saya puas," sambungnya. "Motornya tampil sangat baik, tetapi kami mengalami nasib buruk di awal musim," pungkas Pol Espargaro.