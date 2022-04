ENEA Bastianini kembali unjuk gigi dengan sukses memenangi MotoGP AS 2022. Hasil manis ini membawanya semakin membuka lebar kans menjuarai MotoGP 2022. Mungkinkan Enea Bastianini menjadi juara MotoGP selanjutnya dari Italia setelah era Valentino Rossi?

Ya, Enea Bastianini sukses tampil gacor di MotoGP AS 2022. Tampil di Circuit of the Americas (COTA), Senin (11/4/2022) dini hari WIB, pembalap Ducati Gresini itu sejatinya hanya memulai balapan dari posisi kelima.

Namun, Enea Bastianini berhasil memaksimalkan kinerja motor balapnya sehingga terus memperbaiki posisinya dalam balapan. Dia pun akhirnya memimpin balapan di kala balapan tersisa lima lap lagi.

Di tikungan ke-12, Enea Bastianini berhasil menyalip Jack Miller yang tak terkejar sejak lap pertama. Dia pun akhirnya terus menjaga momentum hingga menyelesaikan balapan paling pertama dengan catatan waktu 41 menit 23,111 detik.

BACA JUGA: Meski Tak Finis di Podium, Fabio Quartararo Nikmati Duel dengan Marc Marquez di MotoGP AS 2022

Ini jadi kemenangan kedua yang diraih Enea Bastianini pada musim ini. Sebelumnya, pembalap berusia 24 tahun itu juga meraih kemenangan di MotoGP Qatar 2022.

BACA JUGA: 5 Fakta Race MotoGP AS 2022, Nomor 1 Ada Kaitannya dengan Marc Marquez

Dengan raihan manis sejauh ini, Enea Bastianini pun kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2022. Dia total sudah meraih 61 poin, unggul 16 angka dari Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) yang mengekor di posisi kedua.

Mengingat performa Enea Bastianini yang begitu apik pada musim ini, kansnya melanjutkan tren positifnya ke balapan-balapan berikutnya tentu terbuka lebar.

Jika bisa terus rutin naik podium dan meraih kemenangan, bukan tak mungkin Enea Bastianini akhirnya merebut gelar juara di MotoGP 2022. Kini, namanya bahkan mulai difavoritkan menjadi kampiun, bersama dengan Fabio Quartararo hingga Marc Marquez. Andai Bastianini benar bisa meraih gelar juara, dia tentunya akan mengukir catatan fantastis dalam kariernya. Selain akan menjadi gelar pertama yang diraih di kelas MotoGP, Enea Bastianini juga bisa mengukuhkan diri sebagai penerus Valentino Rossi. Pasalnya, usai Rossi, belum ada lagi pembalap Italia yang bisa menjuarai MotoGP 2022. Usai era Rossi, ada sejumlah nama yang menjadi juara di MotoGP, seperti Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir, dan teranyar Fabio Quartararo. Namun, nama-nama di atas tidaklah berasal dari Italia. Karena itu, tentunya besar harapan publik Italia untuk kembali melihat pembalap dari negaranya menjuarai MotoGP. Kini, harapan itu berpeluang diwujudkan oleh Bastianini. Bastianini sendiri punya bekal apik dalam bersaing memperebutkan gelar juara. Sebab, sebelum naik ke kelas MotoGP pada 2021, dia menjuarai Moto2 pada 2020. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di https://vipl.us/s53nk . Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.