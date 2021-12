Tangerang – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia menggelar sebuah turnamen golf yang diikuti para pegolf amatir. Turnamen Golf Piala Menpora 2021 itu tepatnya digelar oleh Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora dan berlangsung sangat meraih di Damai Indah Golf BSD, Serpong, pada Minggu (12/12/2021).

Sebanyak 144 Pegolf amatir dari berbagai komunitas golf dan stakeholder olahraga nasional ikut ambil bagian dalam Turnamen Golf Piala Menpora 2021 edisi perdana ini. Kegiatan yang bertujuan membangkitkan kembali industri olahraga tanah air sekaligus menggairahkan sport tourism pasca pandemi juga mendapatkan apresiasi positif karena memberikan banyak katagori hadiah dan doordprize.

Turnamen Golf Piala Menpora 2021 ini juga menjadi ajang mengkampanyekan kebijakan pemerintah mengenai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Spanduk-spanduk DBON dengan dengan tagar #CETAKJUARA dipasang di sejumlah titik di lapangan Damai Indah Golf BSD.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dan para sponsor yang telah mendukung turnamen ini. Namun kita juga mohon maaf karena peserta dibatasi 144, tidak semua bisa kita akomodir,” ujar Plt. Direktur LPDUK Kemenpora, Firtian Judiswandarta, Minggu (12/12/2021).

Yudi, panggilan akrab Firtian Judiswandarta menegaskan, melihat animo pecinta golf yang ingin gabung pada turnamen ini, serta supaya penyelenggaraan bisa lebih meriah dan menampung banyak peserta, tahun depan dipertimbangkan untuk digelar dua hari. Satu hari untuk pegolf Pro-Am dan Junior, dan satu hari lagi untuk komunitas golf dengan dua sesi shotgun.

Turnamen Golf Piala Menpora 2021 dibuka dan ditandai dengan pukulan bola asap oleh Sekjen KONI Ade Lukman, Wakil Ketua KONI Soewarno, Plt. Direktur LPDUK Firtian Judiswandarta dan Ketua Panita Pelaksana Turnamen, Ahmad Prayogi. Golf Piala Menpora kali ini disponsori oleh BNI, Arjanggi.Inc, Bank BTN, PT Aktifitas Atmosfir (Atos) dan BBS TV sebagai media partner.

Kemudian sponsor pendukung, yaitu Sunpride, Mola TV, Garuda Sport dan The Card. Sukses penyelenggaraan turnamen juga dibantu oleh tim dari GolfMagz.

Turnamen disiarkan secara langsung di BBS TV dan kanal YouTube LPDUK TV. Selain pertandingan, acara live juga dikemas dengan iringan Talkshow dan komentator turnamen.

Best Gross Overall atau juara turnamen ini sekaligus peraih Piala Bergilir Menpora Cup adalah Bapak Ujang (handycap 4) yang mencatat total 70 pukulan setelah menyelesaikan 18 hole (par 72). Sementara juara Best Nett Everall adalah Vhiraz Anargya (handycap 9) dengan total 69 pukulan.

Penyerahan piala bergilir diserahkan oleh Bapak Joni Mardizal selaku Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga mewakili Bapak Menpora Zainudin Amali yang berhalangan hadir yang juga sekaligus menutup perhelatan turnamen. Pada prosesi penyerahan piala bergilir, Pak Seskemenpora didampingi oleh Bapak Ahmad Prayogi (Ketua Panitia) dan Bapak Firtian Judiswandarta (Plt. Direktur LPDUK).