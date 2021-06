PARA pecinta tinju dunia bakal dimanjakan dengan pertandingan ekshibisi antara Floyd Mayweather Jr melawan Logan Paul. Pertarungan antara Mayweather Jr melawan Logan sendiri bakal berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, pada, Senin 7 Juni 2021, pukul 07.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, Mayweather Jr memang dipastikan bakal menghadapi Logan dalam sebuah pertarungan ekshibisi. Duel ini sejatinya dilangsungkan pada 20 Februari 2021 kemarin, namun karena pandemi COVID-19 membuat pertarungan itu harus mengalami penundaan.

Berstatus sebagai duel ekshibisi, maka pertarungan antara Mayweather Jr melawan Logan memiliki beberapa aturan yang berbeda dengan duel tinju umumnya. Ya, pertarungan ini tidak ada juri serta perhitungan poin.

Jadi pukulan knock out (KO) yang akan menjadi penentuan siapa pemenang pertarungan antara Mayweather Jr melawan Logan. Namun apabila tidak terjadi, maka duel ini bakal berakhir tanpa pemenang.

Selain tak ada juri dan perhitungan poin, duel ini juga tidak menerapkan aturan berat badan. Alhasil, kedua petinju tetap diperbolehkan bertanding, meski memiliki berat badan berbeda.

Meski hanya bestatus sebagai pertarungan ekshibisi, baik Mayweather Jr dan Logan tetap bakal tampil serius. Bahkan pada saat konfrensi pers jelang duel ini, kedua petinju sempat terlibat gesekan yang mana akan membuat pertarungan ini menjadi menarik untuk disaksikan.

Duel ekshibisi ini pun menjadi kedua kalinya yan dijalani oleh Mayweather Jr semenjak pensiun dari dunia tinju pada 2017 silam. Dalam duel ekshibisi pertama, The Best Ever –julukan Floyd Mayweather Jr– berkesempatan melawan Tenshin Nasukawa pada 31 Desember 2018.

Di pertandingan tersebut, Mayweather Jr sendiri berhasil menenang dengan cara TKO. Bahkan, Mayweather Jr hanya butuh satu ronde saja untuk bisa memukul KO petinju asal Jepang yang juga atlet Mixed Martial Arts (MMA) tersebut.

Sama seperti Mayweather Jr, Logan juga sempat menjalani sebuah pertarungan ekshibisi melawan sesama Youtuber, yakni KSI. Di dalam pertandingan yang digelar di Staples Center tersebut, Logan sendiri memang harus mengakui kemenangan KSI.