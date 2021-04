BERBICARA soal, atlet cantik, sosok Alica Schmidt tentunya tidak bisa dikesampingkan. Bahkan, salah satu majalah Australia, Busted Coverage, tak ragu menobatkan Alica Schmidt sebagai atlet paling seksi di dunia.

Alica Schmidt sendiri merupakan atlet lari berkebangsaan Jerman. Demi menjaga performanya di atas lintasan, Alica pun sangat memperhatikan kondisi tubuhnya. Bahkan, Alica sering menghabiskan waktu di pusat kebugaran (gym) untuk meningkatkan performanya.

Baca juga: Pilih Pose Vulgar Kristina Karapetyan atau Paige Spiranac?

Kendati demikian, sebagaimana perempuan pada umumnya, Alica Schmidt juga sering membagikan potret dirinya di Instagram. Saat ini perempuan kelahiran 8 November 1998 itu memiliki followers sebanyak 1,6 juta.

Alica Schmidt tidak hanya membagikan aktifitasnya saat sedang berlatih saja, namun juga berbagai kegiatannya yang lain. Salah satunya bisa dilihat pada foto di atas, yakni saat Alica Schmidt sedang berenang.

Baca juga: Paige Spiranac Tampil Super Hot Berbalut Blazer, Bagaimana dengan Georgina Rodriguez?

Kesan seksi yang ada pada Alica Schmidt pun semakin bertambah ketika rambutnya basah akibat berenang. Meski yang terlihat hanya wajahnya saja, namun pesona yang dimiliki perempuan 22 tahun itu tetap tidak hilang.

Pada unggahannya yang lain, Alica Schmidt kembali berfoto di kolam renang dengan pose yang kurang lebih sama, seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah Alica Schmidt kali ini memakai bikini putih dan wajahnya menghadap ke atas.

Tak kalah dengan Alica Schmidt, presenter terkenal Tanah Air, Maria Vania. juga tampil memikat saat berpose dengan rambut basah. Pada satu kesempatan, ia membagikan foto dirinya saat sedang berendam di kolam air panas (hot spring).

Rambut Maria Vania yang basah pun ia atur ke belakang agar tidak menghalangi wajah. Perempuan kelahiran Bandung itu berendam sambil mengenakan bikini putih.

Pada kesempatan lain, Maria Vania tampil dengan rambut basah saat ia sedang bermain jetski. Menariknya, Maria Vania menanyakan kepada para followers-nya siapa yang mau ikut bermain jetski dengannya.

“Who wants to go ride the JetSki with me?” tulis Maria Vania sebagai caption dalam unggahannya.

Tak ayal, kolom komentar unggahan Maria Vania itu pun dipenuhi oleh berbagai respons. Sebagian besar tentunya menginginkan bisa bermain jetski dengan Maria Vania.