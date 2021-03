PERTANDINGAN ketiga babak perempatfinal turnamen biliar Hot Nine, dua pebiliar unggulan yakni Angeline Ticoalu dari Jawa Tengah akan melawan Dini Handayani dari Jawa Barat di pertandingan Sabtu besok 13 Maret 2021.

Di babak penyisihan, Angel mengalahkan Putrini Sianturi dengan skor 3-1. Sedangkan Dini memastikan diri masuk ke babak perempatfinal setelah mengalahkan Naya Ticoalu dari Kalimantan Selatan juga dengan skor 3-1.

Pertandingan ini akan berlangsung seru, mengingat kedua atlet biliar ini memiliki segudang prestasi dan berpeluang menang di turnamen biliar bola 9 hasil kerja sama PB POBSI dengan iNews ini.

Angel yang memiliki nama lengkap Angeline Magdalena Ticoalu adalah atlet kelahiran Jakarta 36 tahun lalu. Prestasi yang pernah diraih antara lain RedBall 10-ball Women’s Open di Jakarta, Quarterfinalist, CPBA 9-ball International Open, Taishun, China, juara Rama Women’s Open di Yogyakarta, Semifinalist, Bliss Women’s Open, Yogyakarta, Semifinalist, Japan Open, di Tokyo, Jepang, Last 16, China Open, Shanghai, China, Medali perunggu Women’s Doubles with Sliviana Lu, Sea Games 2019, Manila, pada 2020 Runner Up, BPA 9-ball Women’s Open, Jakarta, juara Gold 10-ball Women’s Open, Jakarta.

Mengenai lawan yang akan dihadapinya, Angel mengatakan semuanya sama, tidak ada yang berat atau ringan. “Enggak ada yang berat atau ringan sih. Kalau saya prinsipnya biliar melawan diri sendiri.”

Sementara Dini yang kini berusia 38 tahun pernah menyabet emas untuk kategori 10 ball double putri, perak untuk 15 ball double mix, perunggu untuk 8 ball single putri, perunggu untuk 15 ball single putri, lalu putri 9 ball Kejurnas Jabar dan runner up Ladies Open 10 Ball Double Putri Jogja (Maret 2020). Ia mengaku sudah menyiapkan diri dengan latihan rutin dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran untuk meraih hasil gemilang. "Persiapannya saya sewaktu mau tanding di Hot Nine yang pasti menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Untuk menjaga fisik, ada olahraga. Dan yang pasti selain berlatih fisik harus tetap berlatih teknik dan strategi yang baik," kata Dini. Dalam dua pertandingan perempatfinal minggu lalu, Tisa Anggun dari Jawa Barat dan Echa Sudarto dari Banten mengalahkan lawan-lawan mereka dan memastikan diri melangkah ke babak semifinal turnamen Hot Nine. Mereka menjadi bagian dari 4 atlet yang akan berlaga di babak semifinal yang akan ditayangkan iNews minggu depan. Saksikan pertandingan Angeline Ticoalu melawan Dini Handayani di pertandingan Sabtu (13/3/2021) di Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine besok mulai pukul 20.00 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program yang dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.