DUA pebiliar putri unggulan, Angeline Ticoalu dan Fathrah Masum akan berlaga di dua pertandingan babak perempat final turnamen biliar Hot Nine yang akan ditayangkan oleh iNews akhir pekan mendatang.

Angeline Ticoalu dari Jawa Tengah akan turun di pertandingan pertama Sabtu (13/3/2021) melawan Dini Handayani dari Jawa Barat. Sedangkan Fathrah Masum dari DKI Jakarta bertanding melawan Annita Kanjaya dari Jawa Barat pada Minggu (14/3/2021).

Di babak penyisihan Angel mengalahkan Putrini Sianturi dengan skor 3-1. Sedangkan Fathrah memastikan diri masuk ke babak perempat final setelah mengalahkan rekan sedaerahnya, Desi Arista dengan skor 3-2.

Angel dan Fathrah beberapa kali disebut-sebut lawan-lawan sebagai dua unggulan yang tidak mudah dikalahkan dan berpeluang menang di turnamen biliar bola 9 hasil kerja sama PB POBSI dengan iNews ini.

Selain catatan prestasi selama ini, kedua atlet ini dinilai sedang dalam puncak performanya. Angeline Magdalena Ticoalu, atau biasa dipanggil Angel adalah atlet kelahiran Jakarta 36 tahun lalu. Prestasi yang pernah diraih antara lain RedBall 10-ball Women’s Open di Jakarta, Quarterfinalist, CPBA 9-ball International Open, Taishun, China, juara Rama Women’s Open di Yogyakarta, Semifinalist, Bliss Women’s Open, Yogyakarta, Semifinalist, Japan Open, di Tokyo, Jepang, Last 16, China Open, Shanghai, China, Medali perunggu Women’s Doubles with Sliviana Lu, Sea Games 2019, Manila, pada 2020 Runner Up, BPA 9-ball Women’s Open, Jakarta, juara Gold 10-ball Women’s Open, Jakarta.

Sementara Fathrah Masum yang akrab dipanggil Ifath, berusia 36 tahun, pada 2018 Champion - 9 Ball Bliss Open Ladies Tournament Yogyakarta, 3rd - 9 Ball Rama Open Ladies Tournament Yogyakarta, 3rd - 9 Ball Golden Eight Open Tournament Ladies Karawang. Pada 2019 Juara 9 Ball Open Ladies Tournament Redball Taman Palem, Medali Perunggu - 9 Ball Double SEA GAMES di Filipina. Dalam dua pertandingan perempat final minggu lalu Tisa Anggun dari Jawa Barat dan Echa Sudarto dari Banten mengalahkan lawan-lawan mereka dan memastikan diri melangkah ke babak semifinal turnamen Hot Nine. Mereka menjadi bagian dari 4 atlet yang akan berlaga di babak semifinal yang akan ditayangkan iNews minggu depan. Saksikan pertandingan Angeline Ticoalu melawan Dini Handayani di pertandingan Sabtu (13/3/2021). Dan Fathrah Masum melawan Annita Kanjaya pada Minggu (14/3/2021) di Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine Minggu minggu ini mulai pukul 20.00 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program yang dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.