JAKARTA - Empat pebiliar cantik akan berlaga di penyisihan ke-7 dan ke-8 Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine yang diselenggarakan PB POBSI bersama iNews akhir pekan ini. 2 di antaranya adalah atlet unggulan dan andalan Indonesia peraih medali di Sea Games di Filipina pada 2019, yakni Fatrah Masum dari DKI Jakarta dan Angeline Ticoalu dari Jawa Tengah.

Di pertandingan ke-7 pada Sabtu, 27 Februari 2021 Angeline Ticoalu akan berhadapan dengan Putrini Sianturi dari Banten, sedangkan di pertandingan penyisihan ke-8 pada Minggu, 29 Februari 2021 Fatrah Masum akan bertemu rekan sedaerahnya, Desi Arista.

Angeline Magdalena Ticoalu, atau biasa dipanggil Angel adalah atlet kelahiran Jakarta 36 tahun lalu. Prestasi yang pernah diraih antara lain Medali Perunggu di nomor Mixed Doubles di PON Jawa Barat pada 2016, juara Manado Women’s Open, Runner Up - MBC Pratama di Solo, juara Bliss Ladies Open di Yogyakarta pada 2016, Last 16 Amway Cup di Taipei, juara Masse Women’s Solo Open di Solo, Medali Perunggu - Women’s Singles Kejurnas di Cikarang pada 2017, Team Sea Games 2017, Kualalumpur, 2018 juara Women’s Pepi Cup, Jakarta, juara Ladies 9-ball Open, Karawang, Semifinalist, The Spot Ladies Tournament, Nanuet, New Jersey. Lalu pada 2019 Semifinalist, RedBall 9-ball Women’s Open di Jakarta, Semifinalist, RedBall 10-ball Women’s Open di Jakarta, Quarterfinalist, CPBA 9-ball International Open, Taishun, China, juara Rama Women’s Open di Yogyakarta, Semifinalist, Bliss Women’s Open, Yogyakarta, Semifinalist, Japan Open, di Tokyo, Jepang, Last 16, China Open, Shanghai, China, Medali perunggu Women’s Doubles with Sliviana Lu, Sea Games 2019, Manila, pada 2020 Runner Up, BPA 9-ball Women’s Open, Jakarta, juara Gold 10-ball Women’s Open, Jakarta.

Sedangkan Fatrah Masum yang akrab dipanggil Ifath, berusia 36 tahun, pada 2016 juara Solo open ladies tournament MBC, 1st runner up - Manado Open Ladies Tournament, 3rd - pepi open ladies tournament, black ball pool , pada 2017 1st Runner up - redball 10 ball pepi cup open ladies tournament, 1st Runner up - lampung 10 ball open ladies tournament . pada 2018 champion - 9 ball bliss open ladies tournament Yogyakarta, 3rd - 9 ball rama open ladies tournament yogyakarta, 3rd - 9 ball golden eight open tournament ladies karawang . pada 2019 juara 9 ball open ladies tournament redball taman palem, medali perunggu - 9 ball double SEA GAMES di Filipina.

Angel mengatakan pandemi pada awalnya mengganggu rutinitas pelatihannya. Tetapi saat ini dapat dikatakan sudah kembali normal. Karena itu juga untuk menghadapi turnamen Hot Nine ini ia hanya menjalankan pelatihan rutin seperti biasanya saja.

“Seperti biasa, latihan seminggu 4-5 kali. Awal pandemic pada 2020 enggak latihan. September baru kembali latihan. Mulai agak normalnya di 2021 ini. Tapi tetap ikuti protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah untuk waktunya.”

Mengenai pebiliar yang turun di Hot Nine, termasuk lawan yang akan dihadapinya, Angel mengatakan semuanya sama, tidak ada yang berat atau ringan.

“Enggak ada yang berat atau ringan sih. Kalau saya prinsipnya biliar melawan diri sendiri.”

Sementara itu Fatrah Masum mengatakan untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini, hal yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. "Tentunya hal yang terpenting adalah menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar, salah satunya dengan olahraga, makan makanan yang sehat, dan minum vitamin. Dengan badan sehat latihan pun menjadi lebih semangat, termasuk untuk mempersiapkan pertandingan di Hot Nine." Fatrah menyebut Angle sebagai salah seorang lawan yang berat di turnamen ini. Enam atlet sudah memastikan diri melangkah ke babak perempat final Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine yang digelar di Jakarta oleh PB POBSI bersama iNews. 4 dari enam atlet yang lolos berasal dari Jawa Barat, yaitu Nony K. Andillah, Tisa Anggun, Dini Handayani dan Annita Kanjaya. 2 atlet lainnya adalah Silviana Lu dari Papua dan Echa Sudarto dari Banten.