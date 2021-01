LEGENDA tinju dunia, Mike Tyson, merupakan salah satu atlet muslim paling terkenal di dunia. Pria berumur 54 tahun itu pun sudah cukup lama memeluk Agama Islam.

Media-media mengabarkan Mike Tyson memeluk Islam saat dipenjara pada 1992-1995. Kala itu, Mike Tyson harus mendekam di balik jeruji besi karena kasus pemerkosaan.

Namun, cerita Mike Tyson memeluk Agama Islam di penjara tidak sepenuhnya benar. Mike Tyson pun mengklarifikasi, bahwa dirinya sudah menjadi seorang muslim sebelum masuk ke penjara.

Dia pun sangat bangga dengan keyakinannya. Pria berpaspor Amerika Serikat (AS) itu bersyukur dirinya masih seorang muslim hingga sekarang.

BACA JUGA: Masih Penasaran, Mike Tyson Berniat Beradu Tinju Lagi di 2021

“Itu cerita yang salah. Saya sudah menjadi muslim sebelum masuk penjara. Sampai saat ini, saya masih seorang muslim,” ungkap Tyson, seperti apa yang dikutip dari Life Lesson from The Champs, Jumat (22/1/2021).

Mike Tyson merupakan salah satu atlet muslim yang sering menunjukkan keislamannya. Pada tahun lalu, Mike Tyson membuat geger media sosial dengan video yang menunjukkan dia tengah salat berjamaah bersama juniornya di dunia tinju, Bodou Jack.

Selain itu, Mike Tyson kembali menunjukkan keislamannya dalam pertarungan ekshibisi melawan Roy Jones Jr pada November 2020. Mike Tyson masuk ke dalam ring dengan menggunakan peci haji berwarna hitam yang senada dengan celananya.

Momen-momen itu menunjukkan, bahwa The Baddest Man on The Planet –julukan Tyson– sangat bangga dengan agamanya. Mike Tyson tidak pernah menutupi identitasnya sebagai seorang muslim meskipun citra Islam di dunia Barat kurang bagus. Mike Tyson membuktikan, bahwa Islam tidak seperti penilaian orang-orang di sana.

Kini, Mike Tyson tengah mencari lawan untuk pertarungan selanjutnya. Setelah melawan Roy Jones Jr, Mike Tyson ingin kembali ke atas ring tinju. Dia yakin bisa tampil lebih baik ketimbang pertarungan dengan Roy Jones Jr yang berakhir imbang.

“Saya katakan saya akan lebih baik pada pertarungan berikutnya. Saya bisa melakukan segalanya dengan lebih baik,” ujar Mike Tyson, sebagaimana dikutip dari MMA News.

“Semua yang saya lakukan, saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Insya Allah saya akan lebih baik di pertarungan berikutnya,” tuturnya.