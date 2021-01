JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengawali pagi tahun 2021 dengan berlari 30,5 kali lapangan bola di Westin Resort Nusa Dua, Bali, hotel bintang lima milik PT MNC Land Tbk.

"Good start for 2021, I finished (non stop): 12.21km (equivalent to 30.5x soccer field), burning 979 Cal in 98 mins," katanya di postingan Instagramnya @Hary.Tanoesoedibjo, Jumat (1/1/2021).

Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia dua periode hingga saat ini tersebut berlari nonstop selama 98 menit, sejauh 12,21 kilometer dan berhasil membakar kalori sebanyak 979 kalori.

"Sekarang tanggal 1 Januari 2021 kita awali dengan semangat," tuturnya.

Olahraga menjadi bagian dari keseharian Hary yang juga Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) ini. Lari menjadi salah satu olah raga favoritnya.

Unggahan video Hary yang juga Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) ini disambut meriah netizen. Banyak yang menyampaikan ucapan selamat tahun baru dan memuji semangatnya menyambut tahun 2021. "Wah, keren Pak. Panjang umur sehat selalu Pak HT. Selamat Tahun Baru 2021 🙏," tulis pemilik akun @parahlobro. "Keren...12 km👍👍," ujar akun @binsilaen. "Happy new year2021, big boss ❤️🤗," dikutip dari akun @kim.franciscoo. Komentar positif juga disampaikan @sembiringefendi562020. "Selamat Tahun Baru 2021 pak. Tuhan memberkati bapak sehat sll & juga sukses sll bersama MNC Group & Partai Perindo di tahun 2021," katanya. Bahkan ada netizen yang penasaran dengan rahasia sehat dan awet muda pria berusia 55 tahun ini. "Om makan apa yak udh 50 lebih masih kelihatan keren n ganteng," tulis @hangy_the.