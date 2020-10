View this post on Instagram

Em um papo comigo o melhor do mundo após a luta dele na ilha da luta em Abudhabi o melhor do mundo @khabib_nurmagomedov mostra o conhecimento pelo futebol Brasileiro manda uma mensagem aos fãs do Brasil que o apoiaram para a última luta . Conhecedor dos jogadores e amante do Futebol Oldscholl ele cita o nome do @romariofaria, @bebeto7 , @cafu2 ,Tafarel , @oficialrc3 , @rivaldo , @ronaldinho @ronaldo Roquejunior @caca.camargo90 PARABENS champion Congrat Champion @khabib_nurmagomedov for a great win . Yesterday i had a chat about Soccer with whim . He know all the Brazilian team better then me . Hahaha By the names ... Thank you for all you did for the sport Champ . Legacy @khabib_nurmagomedov