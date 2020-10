Semakin mengerikannya lagi, video yang dibagikan UFC itu memberikan suara jelas dari pukulan-pukulan Gaethje yang tepat mengenai Ferguson.

Tentunya dengan mendengar suara yang mengerikan akibat terkena pukulan dari Gaethje itu, semua orang diingatkan kembali betapa kuatnya petarung berusia 31 tahun tersebut.

SOUND ON 🔊



🏆 @Justin_Gaethje's shots in an empty arena are unreal!



