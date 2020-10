ANKARA - Nama Hande Baladin mungkin tak asing bagi para pecinta olahraga voli. Atlet voli putri asal Turki itu tengah manjadi sorotan banyak pasang mata di dunia maya.

Hal itu tidak terlepas dari paras cantik yang dimiliki perempuan 23 tahun tersebut. Apalagi, Hande Baladin cukup sering meunggah foto dirinya baik tengah berlatih ataupun sedang beraksi di lapangan.

Ternyata tidak hanya parasnya yang cantik, Hande Baladin juga punya segudang prestasi yang membuatnya semakin dicintai oleh para penggemar.

Meski masih tergolong muda, Hande Baladin telah meraih beberapa prestasi. Salah satunya adalah gelar Best Outside Spiker di 2017 U23 World Championship.

Perempuan dengan tinggi badan 189 cm itu lahir di Kuthaya, Turki, pada 1 September 1997 lalu. Saat ini Hande Baladin bermain untuk tim Eczacibasi VitrA dan berposisi sebagai outsider spiker.

Pemain yang memiliki nomor punggung tujuh itu juga merupakan bagian dari timnas voli putri Turki. Hande Baladin bahkan mendapat kepercayaan itu sejak masih berusia 14 tahun.

Sejak bergabung pada 2011 lalu, ia telah mengantarkan timnas voli putri turki meraih berbagai ajang bergengsi mulai dari medali silver di ajang European Championship pada 2019, dan medali perunggu di ajang Women's European Volleyball Championship.

Sementara untuk pencapaian individu, Hande Baladin pernah meraih Best Blocker 2013 Girls Youth European Volleyball Championship pada 2013 dan Best Outside Spiker 2017 saat tampil di ajang Kejuaraan Dunia Voli U-23 yang berlangsung di Slovenia.

