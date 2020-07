SILVESTONE – Kabar tak menyenangkan harus diterima pembalap Racing Point F1, Sergio Perez, jelang mentas di GP Silvestone 2020. Ia dinyatakan positif terpapar virus corona.

Perez tentu saja merasa sedih mengetahui hal ini karena telah membuatnya harus kehilangan kesempatan mentas di Sirkuit Silverstone, Inggris. Akibat terpapar Covid-19, Perez memang harus absen dan menjalani karantina mandiri saat ini.

More on the news that Sergio Perez will not contest this weekend's #BritishGP after a positive Coronavirus test 👇— Formula 1 (@F1) July 30, 2020