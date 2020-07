LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, akan kembali ke atas ring untuk bertarung dengan mantan petinju asal Amerika Serikat (AS), Roy Jones Jr, di Dignity Health Sports Park, California, 12 September 2020. Pertarungan kedua pentinju veteran itu bertajuk laga amal.

Tyson sangat serius mempersiapkan diri untuk menlakoni laga amal tersebut. Si Leher Beton fokus untuk mengalahkan Jones Jr. Tyson bahkan memberi Jones Jr ancaman soal bagaimana nasib petinju berumur 51 tahun itu pada laga amal September mendatang.

Tyson memilih untuk jadi orang yang rendah hati sekarang. Akan tetapi, ia mengaku bukanlah orang yang rendah hati saat lahir ke dunia ini. Tyson sangat percaya diri menatap pertarungan dengan Jones Jr.

Tyson siap untuk mempermalukan Jones Jr di hadapan banyak orang. Petinju berumur 54 tahun itu tidak akan membiarkan Jones Jr meraih kemenangan pada laga amal yang akan berlangsung di Dignity Health Sports Park itu.

"Manusia tidak lahir sebagai orang yang rendah hati, tapi kita memilih jadi rendah hati. Semua orang tahu itu," kata Tyson, menyadur dari Boxing King Media, Sabtu (25/7/2020).

"Ego saya berkata, 'oh Anda pikir berada di atas, Anda tidak ada apa-apanya'. Anda ingin dipermalukan di depan banyak orang? Sialan, lihat apa yang bisa saya lakukan kepada Anda nanti," lanjut dia.

Tyson telah mempersiapkan diri untuk laga amal ini sejak beberapa bulan lalu. Pada Mei silam, The Baddest Man on The Planet –julukan Tyson– bahkan sempat membuah heboh warganet dengan video latihan yang diunggahnya ke instagram.

Video tersebut pun membuat komentator senior UFC, Joe Rogan, tercengang. Joe kagum dengan kekuatan dan kemampuan legenda tinju dunia tersebut.

Joe pun mengunggah ulang video latihan Tyson di instagram-nya. Joe menambahkan keterangan yang menunjukkan betapa bersemangatnya dia melihat Tyson latihan. “OH BRE*****!!! Jangan membuat saya bersemangat tentang ini!!! Tyson siap untuk bertarung dalam 12 ronde sekarang,” tulis Joe.

Harapan Joe melihat Tyson bertarung dalam 12 ronde tidak akan terwujud. Sebab, Tyson hanya akan bertarung dalam delapan ronde pada September mendatang. Meski begitu, delapan ronde sudah cukup mengobati kerinduan banyak orang untuk melihat Tyson kembali berlaga di atas ring tinju.