MICHIGAN – Megabintang tinju, Floyd Mayweather Jr, blak-blakan mengatakan kalau dirinya tak setuju dengan terpilihnya LeBron James sebagai Athele of the Decade. Penghargaan tersebut merupakan penilaian dari media Amerika Serikat.

Menurut Mayweather, dirinya lebih layak mendapatkan gelar tersebut bahkan juga pada edisi sebelumnya. Mayweather juga membandingkan dirinya yang tidak pernah bergantung pada sponsor untuk menghasilkan uang, tidak seperti LeBron James.

“Saya menyukai James, tetapi ketika kami membicarakan Athlete of the Decade, saya yang pantas mendapatkannya. Kita berbicara tentang karier tinju sejak 1996 hingga 2020, saya belum pernah menerima penghargaan itu (Athlete of the Decade),” ungkap Mayweather, melansir dari laman Sportsbible, Rabu (19/2/2020).

“Saya ada di posisi teratas Forbes dan saya adalah bos untuk diri saya sendiri. Sejujurnya, saya adalah Athlete of The Decade dan dua dekade terakhir yang sebenarnya,” lanjutnya.

LeBron James sendiri terpilih sebagai Male Athlete of The Decade usai mengalahkan kandidat lainnya seperti atlet American Football, Tom Brady, Usai Bolt (Pelari), Lionel Messi (Sepakbola), juga Michael Phelps (perenang). Dengan terpilihnya LeBron James, penggawa Los Angeles Lakers tersebut saat ini sejajar dengan Tiger Woods (pegolf), Wayne Gretzky (hoki) dan Arnold Palmer (pegolf) yang juga pernah meneruma penghargaan serupa