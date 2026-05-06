Kisah Unik Pevoli Supercantik Vanja Bukilic, Eks Tandem Megawati Hangestri yang Sempat Kuliah Jurusan Teknik Sipil

KISAH unik pevoli supercantik Vanja Bukilic yang sempat kuliah jurusan Teknik Sipil menarik untuk dibahas. Siapa sangka, mantan tandem Megawati Hangestri itu memiliki latar belakang Pendidikan yang luar biasa.

Di balik performanya yang garang di lapangan, Vanja menyimpan fakta unik yang jarang diketahui publik. Siapa sangka, atlet dengan tinggi 198 cm ini merupakan seorang intelek yang pernah menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil (Civil Engineering) saat berkarier di liga mahasiswa Amerika Serikat (NCAA).

Kecerdasannya di bangku kuliah rupanya sejalan dengan kecerdikannya dalam melepaskan spike mematikan di arena voli.

1. Bersinar

Lahir di Beograd, Serbia, pada 13 Juni 1999, Vanja mengawali kariernya di klub Crvena Zvezda sebelum akhirnya melanglang buana ke Amerika Serikat dan Asia. Menariknya, sebelum dikenal sebagai bintang besar di Korea, Vanja disebut memiliki kepribadian yang sangat kontras dengan penampilannya yang intimidatif di lapangan.

Megawati Hangestri. Vanja Bukilic Ig/red__sparks

Vanja dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun memiliki sisi lucu dan kocak. Karakternya yang jenaka ini mulai lebih sering terlihat sejak ia berduet dengan Megawati Hangestri di Red Sparks pada musim 2024-2025.

Perpaduan antara kekuatan fisik Serbia dan keramahan Indonesia membuat keduanya menjadi sahabat karib sekaligus duet maut yang membawa Red Sparks hingga ke partai final V-League.