Intip Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri jika Resmi Gabung ke Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |19:35 WIB
Intip Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri jika Resmi Gabung ke Hyundai Hillstate
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri diisukan gabung Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/manisabbsk)
TEKA-teki mengenai pelabuhan baru bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kian memanas. Namanya sempat muncul, menghilang, lalu kembali tertera dalam daftar skuad klub raksasa Korea Selatan, Hyundai Hillstate, untuk musim 2026-2027.

Kali ini, spekulasi kepindahannya diiringi detail teknis yang lebih meyakinkan, termasuk penyematan nomor punggung 8 pada laman Volleybox. Rumor ini kian valid setelah pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, terpantau hadir langsung menyaksikan aksi Megatron – julukan Megawati– di Grand Final Proliga 2026.

Kehadiran sang pelatih tampaknya membuahkan hasil manis bagi Megawati yang sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro keluar sebagai juara. Status Hillstate sebagai satu-satunya tim yang belum mengunci slot pemain kuota Asia membuat peluang pemain asal Jember tersebut terbuka lebar.

1. Potensi Pendapatan Miliaran Rupiah

Jika Megawati resmi berseragam Hyundai Hillstate, pundi-pundi rupiah yang akan diterimanya diprediksi melonjak tajam dibandingkan musim perdananya saat membela Red Sparks. Mengacu pada regulasi Korea Volleyball Federation (KOVO), terdapat dua skema pendapatan yang mungkin diterima Megawati tergantung pada jalur perekrutan yang ia tempuh.

Megawati Hangestri
Megawati Hangestri

Apabila masuk melalui jalur kuota Asia, sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman di V-League, gaji Megawati diperkirakan naik menjadi USD170 ribu atau setara dengan Rp2,8 miliar per musim. Namun, ada opsi yang lebih menggiurkan jika ia mengikuti seleksi pemain asing non-Asia di Praha pada 7-10 Mei 2026.

Pada jalur ini, pendapatan tahun pertama bisa menyentuh angka USD250 ribu atau sekitar Rp4 miliar, dan melonjak hingga Rp4,8 miliar pada tahun berikutnya.

 

Kisah Unik Pevoli Supercantik Vanja Bukilic, Eks Tandem Megawati Hangestri yang Sempat Kuliah Jurusan Teknik Sipil
Kisah Unik Pevoli Supercantik Vanja Bukilic, Eks Tandem Megawati Hangestri yang Sempat Kuliah Jurusan Teknik Sipil
Demi Keamanan Jakarta, Pramono Anung Legawa Persija vs Persib Bandung Geser ke Samarinda
Demi Keamanan Jakarta, Pramono Anung Legawa Persija vs Persib Bandung Geser ke Samarinda
Kisah Pesepakbola Cantik Claudia Scheunemann, Sukses Ukir Sejarah Sabet Gelar Juara Perdana di Eropa
Kisah Pesepakbola Cantik Claudia Scheunemann, Sukses Ukir Sejarah Sabet Gelar Juara Perdana di Eropa
60 Fighter Amatir Ramaikan Common Ground Fight Vol. 1, Konsepnya Beda dari yang Lain!
60 Fighter Amatir Ramaikan Common Ground Fight Vol. 1, Konsepnya Beda dari yang Lain!
Triathlon Buddies Hadirkan Event Ramah Pemula, Ajak Generasi Muda Hidup Sehat!
Triathlon Buddies Hadirkan Event Ramah Pemula, Ajak Generasi Muda Hidup Sehat!
Pecah! Festival Bulu Tangkis Usia Dini Dimulai dari Purwokerto
Pecah! Festival Bulu Tangkis Usia Dini Dimulai dari Purwokerto
