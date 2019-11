NEW YORK – Petenis putra asal Swiss, Roger Federer, menerima kenyataan tersingkir dari Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 di babak perempatfinal. Bermain di Arthur Ashe Stadium, New York, Rabu (4/9/2019 pagi WIB, Federer menyerah dari petenis asal Bulgaria yakni Grigor Dimitrov.

Melalui pertarungan lima set, Federer takluk dari Dimitrov dengan skor ketat 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, dan 2-6. Kekecewaan pun dirasakan Federer karena ia merasa memiliki kesempatan lolos ke semifinal dan berjuang merebut titel grand slam pertamanya tahun ini.

Akan tetapi, harapan Federer harus kandas. Petenis berusia 38 tahun itu pun sempat meminta perawatan setelah laga set keempat karena mengalami masalah pada bagian punggung. Meski kecewa karena kalah, tetapi Federer menerima hasil tersebut dan mengakui kemenangan Dimitrov.

“Yah, saya hanya perlu beberapa perawatan di bagian atas, punggung, dan leher. Saya butuh merenggangkannya dan melihat apakah itu akan menjadi lebih baik. Tapi ini adalah momen Grigor dan bukan momen bagi tubuh saya, jadi tidak apa-apa,” ungkap Federer, mengutip dari Tennis World USA, Rabu (4/9/2019).

“Saya merasa rendah. Kecewa ini sudah berakhir, karena saya merasa seperti sudah benar-benar bermain sangat baik setelah beberapa (babak) awal yang sulit. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan padahal Anda memimpin, dapat melewatinya dan memiliki dua hari libur setelahnya,” tambahnya. “Itu memang terlihat bagus. Tetapi saya harus mengalami kekalahan. Meski begitu, ini adalah bagian dari permainan. Jadi sekarang menantikan waktu bersama keluarga dan semua hal itu. Jadi hidup saya baik-baik saja,” pungkasnya.