NEW YORK – Petenis asal Swiss, Roger Federer, saat ini berpeluang untuk menambahkan koleksi gelar grand slam-nya dari Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 lantaran ia masih bertahan di kompetisi tersebut. Tepatnya, Federer masih bertahan di babak delapan AS Terbuka 2019.

Federer baru akan melakoni pertandingan perempatfinal AS Terbuka 2019 pada Rabu 4 September 2019 pagi WIB dengan melawan Grigor Dimitrov (Bulgaria). Andai ia menang, maka Federer bakal berlanjut ke babak semifinal dan semakin dekat untuk meraih gelar grand slam ke-21.

Baca Juga: Nadal Siap Berjuang Rebut Tiket Perempatfinal AS Terbuka 2019

Saat memiliki gelar 20 grand slam saja sudah cukup untuk membuat Federer menjadi salah satu petenis pria terbaik di dunia saat ini. Sebab ia adalah petenis tunggal putra yang memiliki jumlah gelar grand slam terbanyak saat ini.

Akan tetapi, ternyata semua catatan gelar itu justru membuat tekanan untuk Federer. Ia mengaku sedikit merasa terbebani dengan gelarnya itu sehingga kerap kali mempengaruhi permainannya di lapangan.

Jadi, sebisa mungkin Federer selalu merasa setiap gelar yang ia raih adalah cerita sampingan saja. Ia tak mau 20 gelar grand slam itu membebaninya, karena ia juga tahu terkadang catatannya itu bisa memotivasinya. Seperti yang terjadi di turnamen saat ini, di mana Federer sangat ingin meraih gelar grand slam ke-21. “Terkadang (catatan pencapaiannya) bisa memberikan motivasi untuk saya. Terkadang hal itu bisa mendorong saya (untuk tampil lebih baik). Akan tetapi, terkadang catatan itu juga bisa membuat tekanan untuk saya, yang malah sudah hampir tidak lucu lagi,” jelas Federer, mengutip dari ATP Tour, Selasa (3/9/2019). “Tentu adalah sesuatu hal yang spesial saya bisa mencapai catatan rekor seperti itu. Kadang-kadang hal itu membantu saya. Saya hanya perlu untuk mengingatkan diri untuk mengesampingkan hal tersebut. Sebab pa yang terjadi di lapangan jauh lebih penting,” tukasnya.