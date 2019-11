NEW YORK – Petenis asal Spanyol, Rafael Nadal, memastikan diri siap berjuang keras di ajang Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019. Kini, target utamanya adalah merebut tiket ke babak perempatfinal kompetisi berlevel grand slam tersebut.

Nadal memang berhasil memijakkan kakinya ke babak 16 besar AS Terbuka 2019. Di babak tersebut, ia bakal berhadapan dengan lawan yang tak mudah, yakni petenis asal Bosnia dan Herzegovinda, Marin Cilic.

Meski secara peringkat terpaut jauh, Cilic tetap bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata oleh Nadal. Sebab, Cilic sudah pernah membuktikan ketangguhannya di pentas AS Terbuka dengan merengkuh gelar juara pada 2014.

Tetapi, Nadal tentu saja memiliki optimisme tinggi untuk merebut kemenangan saat berhadapan dengan Cilic. Apalagi, ia memiliki rekor yang apik saat berhadapan dengan petenis berusia 30 tahun tersebut.

Nadal memiliki jumlah gelar juara yang lebih banyak di pentas AS Terbuka. Ia telah mengantongi tiga gelar di ajang tersebut. Secara rekor pertemuan, Nadal sendiri diunggulkan karena telah memenangkan enam laga dari total delapan pertemuan kontra Cilic. Catatan manis ini pun akan turut dijadikan Nadal sebagai modal dalam berhadapan Arthur Ashe Stadium, New York, AS, pada Selasa 3 September 2019 pagi WIB.

“Saya senang dengan pencapaian saya sekarang. Saya berhasil melaju ke babak keempat dan itulah hal yang paling utama. Sekarang saatnya untuk menatap laga berikutnya, untuk melangkah maju jika saya ingin menjaga kesempatan untuk berjuang meraih hal-hal penting. Itulah yang akan saya coba (lakukan),” ujar Nadal, sebagaimana dikutip dari ATP Tour, Senin (2/9/2019).