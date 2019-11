OAKLAND – Pandit NBA, Brian Windhorst, meyakini Golden State Warriors akan memberikan perpanjangan kontrak untuk dua pemain andalannya Kevin Durant dan Klay Thompson. Perpanjangan kontrak itu akan tetap diberikan meskipun saat ini kedua pemain tersebut tengah menderita cedera.

Durant dan Thompson adalah bagian penting dalam kekuatan Warriors dalam tiga musim terakhir. Mereka saling bahu membahu dengan Stephen Curry untuk membawa Warriors menjadi juara NBA pada 2017 dan 2018.

Namun, sayang sekali gelar juara itu kini harus dilepas Warriors ke tangan Toronto Raptors setelah takluk 2-4 dalam sistem best of seven. Durant dan Thompson pun jadi tumbal dalam kegagalan Warriors menjadi juara NBA musim ini.

BACA JUGA: Cedera Klay Thompson Buat Stephen Curry Khawatir

Pasalnya, Durant menderita cedera achilles saat Warriors menang 106-105 atas Raptors pada game kelima. Kemenangan itu membuat Warrios memperkecil kedudukan jadi 2-3 dari Raptors sehingga game keenam sebagai laga penentuan akan diadakan di Oracle Arena, Jumat 14 Juni 2019, pagi WIB.

Namun, Warrios harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 110-114 dari Raptors pada game keenam meskipun punya peluang menang karena penampilan gemilang dari Thompson. Thompson yang pada game keenam mencetak 30 angka tidak dapat mengakhiri laga karena menderita cedera ACL di lutut kirinya. Thompson yang keluar di akhir kuarter ketiga turut memengaruhi jalannya laga sehingga Warriors kesulitan untuk mengimbangi permainan Raptors dan akhirnya kalah. Menilik pada perjuangan Durant dan Thompson untuk Warriors pada final NBA musim ini maka kontrak baru pantas diberikan untuk keduanya. Windhorst yakin Durant dan Thompson akan menerima kontrak baru dari Warriors dengan durasi maksimal lima tahun. “Ini adalah pemahaman saya saat berbicara dengan orang-orang Warriors bahwa niat mereka adalah untuk melanjutkan serta menawarkan Kevin Durant kontrak maksimal lima tahun dan juga menawarkan kepada Klay (Thompson) kontrak maksimal lima tahun,” ujar Windhorst, seperti yang dikutip dari ESPN, Sabtu (15/6/2019).