TORONTO – Pemain Toronto Raptors, Pascal Siakam, ingin MVP final NBA 2018-2019, Kawhi Leonard, tetap menjadi rekan setimnya pada musim 2019-2020. Siakam ingin kekuatan Raptors yang meruntuhkan dinasti Golden State Warriors pada musim ini tak mengalami perubahan kecuali menjadi lebih baik lagi.

Peran Kawhi untuk Raptors pada musim ini memang amatlah vital. Sejak didatangkan dari San Antonio Spurs, pemain yang berposisi sebagai small forward itu telah memberikan kontribusi positif untuk tim yang bermarkas di Kanada itu.

Kawhi jadi salah satu sosok yang memimpin Raptors melalui berbagai rintangan untuk berada di partai puncak NBA musim ini dan menghadapi Warriors. Peran besar Kawhi pun amat terlihat saat melakoni pertandingan sengit kontra Warriors dalam sistem best of seven.

BACA JUGA: Kawhi Leonard Beberkan Hubungannya dengan Kyle Lowry di Raptors

Penampilan terbaik Kawhi tersaji saat Raptors memainkan game keenam final NBA musim ini di kandang Warriors, Oracle Arena, Jumat 14 Juni 2019, pagi WIB. Saat itu Kawhi berperan besar dalam kemenangan 114-110 Raptors atas Warriors.

Kemenangan itu membawa Raptors secara keseluruhan unggul 4-2 atas Warriors sehingga berhak mengklaim gelar juara NBA musim ini. Gelar juara NBA musim ini merupakan yang pertama untuk Raptors sepanjang sejarah. Musim ini pun mencatatkan sejarah lain yakni untuk pertama kalinya juara NBA bukanlah tim yang berasal dari Amerika Serikat.

Menilik pada kontribusi positif Kawhi musim ini maka wajar saja Siakam ingin pebasket berusia 27 tahun itu bertahan di Raptors. Akan lebih baik bagi Siakam memiliki rekan seperti Kawhi dibandingkan menghadapinya dalam pertandingan sebagai lawan. “Kami memiliki pemain terbaik di liga dan pemain terbaik di playoff ini dalam diri Kawhi Leonard. Saya pikir bersama-sama kami memiliki unit yang kuat, sekelompok orang yang akan pergi ke sana (untuk menang), mereka bukan pilihan utama atau apa pun itu kasusnya, tetapi hanya orang-orang yang pergi dan bekerja setiap hari serta berusaha menjadi terbaik yang mampu mengklaim gelar juara dan tidak egois,” kata Siakam, seperti yang dikutip dari Sky Sports, Sabtu (15/6/2019).