OAKLAND – Pemain Toronto Raptors, Kawhi Leonard, mengaku sempat kehilangan konsentrasi dalam game keenam final NBA 2018-2019 melawan Golden State Warriors di Oracle Arena, Jumat (14/6/2019). Kawhi hilang konsentrasi dikarenakan cedera yang diderita pemain Warriors, Klay Thompson.

Cederanya Thompson memang membuat hening semua penonton yang ada di Oracle Arena. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu adalah sosok yang menopang penampilan Warriors sejak kuarter pertama.

Pada kuarter ketiga, nasib sial menimpa pemain berusia 29 tahun itu setelah terjatuh usai berduel dengan Danny Green di bawah keranjang. Thompson mampu memberikan angka untuk Warriors tetapi ia harus terjatuh dengan posisi tidak sempurna yang menyebabkan cedera ACL pada lutut kirinya.

Cedera itu memaksa Thompson yang mencetak 30 poin untuk Warriors pergi meninggalkan lapangan sebelum laga usai. Kendati demikian, Thompson mampu membawa Warriors berbalik unggul 85-80 atas Raptors pada akhir kuarter ketiga setelah sebelumnya selalu tertinggal.

Keluarnya Thompson ternyata membuat Kawhi kehilangan konsentrasinya atas laga. Kawhi mengaku amat kepikiran dengan cedera yang diderita Thompson. Akan tetapi, Kawhi mampu mengembalikan fokusnya ke laga untuk membawa Raptors menutup game keenam dengan kemenangan 114-110 atas Warriors.

“Anda tahu ketika dia (Thompson) pergi, saya benar-benar memikirkannya, saya tidak terlalu peduli dengan permainan. Begitu dia pergi, kami harus mengembalikan pola pikir untuk mengalahkan Warriors. Jadi itulah yang saya lakukan,” ujar Kawhi, seperti yang dikutip dari Metro, Jumat (14/6/2019).

Kemenangan itu membawa Raptors jadi juara NBA 2018-2019 setelah menang 4-2 atas Warriors dalam sistem best of seven. Gelar juara ini terasa spesial untuk Raptors karena merupakan yang pertama kali bagi mereka. Selain itu, Raptors juga mencatatkan sejarah sebagai juara NBA pertama yang berasal dari Kanada. Selama ini juara NBA adalah tim-tim yang bermarkas di Amerika Serikat.