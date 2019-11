OAKLAND – Pemain Toronto Raptors, Kawhi Leonard, berharap cedera yang dialami shooting guard Golden State Warriors, Klay Thompson, tidaklah parah. Thompson menderita cedera pada game keenam final NBA 2018-2019 antara Toronto Warriors kontra Warriors di Oracle Arena, Jumat (14/6/2019), pagi WIB.

Thompson jadi andalan Warriors dalam mendulang poin sejak kuarter pertama hingga ketiga. Aksi impresif Thompson membuat Raptors hanya unggul 60-57 atas Warriors pada akhir kuarter kedua.

Thompson menemukan irama permainan terbaiknya pada kuarter ketiga dan itu amat menyulitkan untuk Raptors. Akan tetapi, nasib sial menimpa pemain berusia 29 tahun itu setelah terjatuh usai berduel dengan Danny Green di bawah keranjang.

Thompson mampu memberikan angka untuk Warriors tetapi ia harus rela menderita cedera ACL pada lutut kirinya. Thompson yang mencetak 30 angka untuk Warriors pada akhirnya keluar lapangan sebelum kuarter ketiga selesai. Kendati demikian, Thompson mampu membawa Warriors berbalik unggul 85-80 atas Raptors.

Setelah Thompson keluar, permainan praktis menjadi miliki Raptors sehingga mereka mampu menang 114-110 atas Raptors. Hasil itu membuat Raptors menjadi kampiun NBA 2018-2019 setelah unggul 4-2 atas Warriors dalam sistem best of seven.

“Saya harap dia (Thompson) baik-baik saja. Anda tahu, saya tidak pernah ingin melihat teman baik saya pergi seperti itu. Saya harap dia bisa pulih dari cedera dan itu bukan masalah serius,” ujar Kawhi, seperti yang dikutip dari Metro, Jumat (14/6/2019).